White Stones: Nowy projekt basisty Opeth

Martin Mendez, basista szwedzkiej grupy Opeth, powołał do życia własny projekt.

Martin Mendez z Opeth tworzy nowy projekt /Oficjalna strona zespołu

Materiał na "Kuarahy", debiutancki album deathmetalowego White Stones powstał podczas rocznej przerwy w koncertowaniu, jaką muzycy Opeth zrobili sobie po trasie promującej album "Sorceress". Twórczość White Stones powinna przypaść do gustu zwolennikom wczesnego Opeth i Morbid Angel.

"Od zawsze komponowałem coś w domu, ale brakowało mi pewności, żeby zabrać się za coś takiego. Nigdy nie przedstawiłem swojego utworu Mikaelowi (Akerfeldowi, liderowi Opeth). Nie miałem konkretnego celu, pierwszy utwór powstał dla zabawy" - wspomina Martin Mendez.

"Kilka miesięcy temu puściłem 'Kuarahy' Mikaelowi. Spodobało mu się i życzył mi powodzenia. Każdy w naszym zespole ma swój projekt poboczny, a to ważne, ponieważ gramy tyle koncertów, że może cię to wykończyć. Zrobienie czegoś innego jest bardzo przyjemne. White Stones przywrócił mi siłę i energię" - wyznaje 41-letni muzyk rodem z Montevideo.

Pierwsza płyta White Stones nawiązuje go kraju pochodzenia Mendeza - Urugwaju.

"Wciąż czuję więź z Urugwajem i chciałem skomponować muzykę, która jest z nim związana - Słońce z flagi Urugwaju przerobiłem na logo White Stones. Mamy tu wiele drobnych rzeczy, które łączą płytę z tym miejscem. W języku rdzennych mieszkańców Urugwaju słowo ‘Kuarahy’ oznacza słońce" - wyjaśnił Mendez.

Debiutancki album White Stones zarejestrowano w studiu Farm Of Sounds w Barcelonie, gdzie nad wszystkim czuwał Martin Mendez. Za miks i mastering odpowiedzialny był Jamie Gomez z brytyjskiego studia Orgone.

White Stones podpisał właśnie kontrakt z niemiecką Nuclear Blast Records. Premierę "Kuarahy" zaplanowano na 20 marca 2020 roku.

Oto lista utworów albumu “Kuarahy":

1. "Kuarahy"

2. "Rusty Shell"

3. "Worms"

4. "Drowned In Time"

5. "The One"

6. "Guyra"

7. "Ashes"

8. "Infected Soul"

9. "Taste Of Blood"

10. "Jasy".