Weronika Curyło "Nie znajdziesz": Nowy singel finalistki "The Voice of Poland"

"Nie znajdziesz" to najnowszy utwór 18-letniej Weroniki Curyło, która dotarła do finału siódmej edycji "The Voice of Poland".

Weronika Curyło wydała kolejnego singla /VIPHOTO / East News

Weronika Curyło przygodę z "The Voice of Poland" zaczęła w drużynie Marii Sadowskiej. Na przesłuchaniach w ciemno swoich foteli nie odwrócili Tomson i Baron, którzy jednak w trakcie bitew postanowili "ukraść" 16-latkę.

Podopieczna liderów grupy Afromental dotarła do finału, gdzie zajęła drugie miejsce.

Pierwszy singlem wokalistki był utwór "Niebo". 3 sierpnia 2018 roku, w dniu swoich 18. urodzin, wokalistka opublikowała kolejną piosenkę pt. "Nie znajdziesz".

Producentem utworu został GRDRB.MSC, a tekst Curyło pomogła napisać Lanberry.

Posłuchaj utworu "Nie znajdziesz":