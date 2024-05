Węgiel już tego nie ukrywa. Jej decyzja może zachwiać polską sceną muzyczną

Roksana Węgiel zadeklarowała chęć udziału w preselekcjach do Eurowizji 2026, ale pod jednym warunkiem.



Stwierdziła, że musi najpierw wygrać program "Taniec z gwiazdami". Artystka wyjaśniła na Instagramie, że to marzenie towarzyszy jej już od dawna i teraz w końcu czuje się na siłach, by je zrealizować.



Reklama

Internauci zachwyceni tym występem w "The Voice Kids". "Czekałam na tego zwierzaka"

Festiwal w Opolu bez Maryli Rodowicz. Kto powraca do TVP?

Britney Spears jest "tykającą bombą". Znany psychiatra alarmuje

Dla wielu widzów był faworytem "The Voice Kids". O czym marzy Nikodem Pajączek?



Niespodzianką jest informacja o współpracy Węgiel z Michałem Kassinem. Jeśli Roksana przejdzie przez preselekcje, Kassin dołączy do niej na scenie Eurowizji. Wspólny występ ma być kulminacyjnym momentem ich artystycznej współpracy.



Roksana Węgiel chce złożyć hołd dla Edyty Górniak

Węgiel wybrała szczególną datę, by ogłosić swoje plany. 30 kwietnia to 30. rocznica debiutu Polski w Eurowizji i występu Edyty Górniak — naszej pierwszej reprezentantki. Edyta wystąpiła na scenie Point Theatre w Dublinie i wywalczyła historyczne, drugie miejsce. To sukces niepowtórzony przez żadnego innego reprezentanta Polski.





Szanse na zwycięstwo Roksany Węgiel są całkiem spore

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Twoja twarz brzmi znajomi. Najlepsi”: Kto doprowadził Roberta Janowskiego do szaleństwa? Polsat

Roksana Węgiel ma na swoim koncie sukces na Eurowizji Junior. Zdobyła tam serca publiczności i jurorów, a to już samo w sobie stanowi solidny fundament dla jej dalszej eurowizyjnej kariery. Fani oczywiście zastanawiają się w sieci, czy powtórzy sukces w dorosłej wersji konkursu.



Telewizja Polska zapraszała już wcześniej Roksanę do udziału w preselekcjach. Węgiel wcześniejsze propozycje od TVP jednak odrzuciła, twierdząc, że wciąż poszukuje idealnej piosenki.



Wspierana przez Michała Kassina i z hołdem dla Edyty Górniak, Węgiel może stanowić silną reprezentację Polski na międzynarodowej arenie w 2026 roku. Czy tak właśnie się stanie? Czas pokaże.