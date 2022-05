I poleciała. Dlatego muralowy Cash przez jakiś tydzień, aż do załatania dziurki, "sikał na przechodniów". Cieknące street artowe dzieło jednych oburzyło, innych rozbawiło. Szybko stało się wiralem w całych Stanach Zjednoczonych.

Do oburzonych należą przedstawiciele władz miasta i miejscowej policji. W lokalnym kanale telewizyjnym Fox 16, burmistrz Kingsland Luke Neal poinformował, że na wieży wodociągowej trwają prace naprawcze. By w ogóle do nich doszło, zbiornik ozdobiony sylwetką Casha musiał zostać całkowicie opróżniony. Co było niemałym problemem dla mieszkańców, bo właśnie stąd woda trafiała do ich kranów.

Władze miasta oszacowały koszty naprawy na ok. 5 tys. dolarów (ok. 22 tys. zł). "W większych miastach może się to wydawać mało, ale tutaj to dość spora kwota" - podsumował burmistrz.

Wideo Johnny Cash Water Tower Springs Leak After Vandalism In Arkansas

Lokalna gazeta "The Northwest Arkansas Democrat-Gazette" doniosła, że sprawcą szkody okazał się 38-letni Timothy Sled. Aresztowano go 16 maja na podstawie zeznań świadków. Prawdopodobnie zostanie oskarżony o wandalizm i utrudnianie funkcjonowania ważnego obiektu publicznego. Za oba przestępstwa grozi mu kara do 16 lat więzienia.

Cytowany przez gazetę główny śledczy Gary Young z biura szeryfa hrabstwa Cleveland powiedział, że strzał do wieży został oddany z odległości ok. 300 metrów z karabinu dużego kalibru. Wydarzyło się to około północy, ale dla wyborowego strzelca to nie problem, bo mural jest podświetlony. Policja sprawdza jeszcze, czy Timothy Sled miał wspólnika.