Śmierć wokalistki potwierdziła Claudette Robinson z grupy The Miracles, a przyczyna śmierci nie została ujawniona. Wanda Young współtworzyła grupę The Marvelettes przez prawie dekadę, czyli cały czas trwania zespołu (1961-1970). Brzmienie dziewczęcej grupy wokalnej niektórzy określają jako esencję lat 60. w amerykańskiej muzyce.

Debiutancka piosenka grupy, "Please Mr. Postman" wydana w 1961 roku, otworzyła zespołowi drzwi do wielkiej kariery. Zaledwie dwa lata później po utwór sięgnęli Beatlesi i zamieścili na swojej płycie "With The Beatles" - dzięki temu utwór "Marvelletek" zapisał się w pamięci niemal całego świata.

Wideo The Marvelettes - Please Mister Postman

The Marvelettes były jedną z najbardziej wpływowych grup wywodzących się z wytwórni Motown w Detroit. Dla labelu nagrywali m.in. Marvin Gaye, Diana Ross czy The Jacksons 5. Zespół tworzyły koleżanki ze szkoły - Gladys Horton, Katherine Anderson, Georgeanny Tillman, Juanity Cowart i Georgii Dobbins. Tę ostatnią Wanda Young zastąpiła zanim grupa podpisała pierwszy kontrakt.



Wokalistki szukały sposobu na wydanie pierwszego hitu, a zaprzyjaźniony tekściarz William Garrett zaproponował im utwór o listonoszu. Wkrótce tekst został nieco przerobiony, ale historia opowiadająca o oczekiwaniu na wizytę listonosza, który przynosi wiadomości od ukochanego stała się uniwersalnym i ponadczasowym przebojem.

Wideo The Beatles — Please Mr. Postman

W utworze na perkusji gra... 22-letni Marvin Gaye. Jeden z najwybitniejszych wokalistów soulowych występem w piosence chciał zrobić postęp w karierze. Według historii, część tekstu została napisana z pomocą prawdziwego listonosza, który uzupełnił brakujące wątki. Był nim Freddie Gorman, który dostarczał pocztę na osiedle Brewster-Douglass, na którym mieszkały wokalistki innego słynnego zespołu - The Supremes.

Wideo Please Mr Postman [HD-Music Video] - Carpenters

Wyniki "Please Mr. Postman" przerosły oczekiwania wytwórni, ale okazało się, że był to pierwszy a jednocześnie ostatni tak wielki hit zespołu. Zaledwie dwa lata później The Beatles na nowo uczynili z piosenki przebój, a w 1973 roku zrobił to zespół The Carpenters, który nagrał własną wersję piosenki. Zespół dołączył do Rhythm & Blues Foundation's Hall of Fame w 1995 roku i The Vocal Group Hall of Fame w 2004 roku. Do rozpoadu zespołu doszło pod koniec 1969 roku. Wanda Young miała troje dzieci: córki Metę Young Ventress i Bobbae, oraz syna Roberta III.