Natalia Nykiel w sierpniu zaprezentowała nowy singel "Bye Bye", który rozpoczyna nowy rozdział w karierze wokalistki.

"Mówię 'bye' starej sobie. Ale nie tylko, bo mówię też 'bye bye' wszystkim tym, którzy we mnie nie wierzyli, a także tym, z którymi mi się z różnych powodów nie ułożyło. Ten utwór jest przede wszystkim o kobiecej sile, która pomaga nam powiedzieć 'żegnaj' wtedy, kiedy trzeba. Teraz taką siłę czuję w sobie" - opowiadała.

Nykiel na polskiej scenie muzycznej (z niewielką przerwą) działa od 10 lat. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland".

"Masz ogromną dojrzałość, jak na swoje 18 lat i to jest piękne" - mówiła do uczestniczki podczas przesłuchań w ciemno jej przyszła trenerka Patrycja Markowska. Wokalistka wykonaniami przebojów Coldplay, Muse, Sinead O’Connor i Erika Claptona zdobyła uznanie widowni oraz trenerów.



Mimo braku zwycięstwa w finale, Nykiel wpadła w oko wytwórni Universal, a ta pozwoliła jej rozwinąć skrzydła. Wokalistka w ciągu dekady wydała trzy albumy, a piosenki takie jak: "Bądź duży", "Error", "Spokój" i "Pół kroku stąd" podbijały polskie radiostacje i sieć.

- Nie ma jednego przepisu na sukces po "Voice". Zależy to tylko i wyłącznie od tego, co ci ludzie wychodzący z programu mają w głowach i na co będą przygotowani. Jeżeli ktoś nastawi się na pracę i rzetelnie do tego podejdzie, to osiągnie sukces - tłumaczyła Interii.



Natalia Nykiel nie dla programów "The Voice". Regularnie odmawia TVP

Gdy kariera wokalistki rozkręciła się na dobre, fani zaczęli zastanawiać, czy to już czas, aby Nykiel spróbowała się w roli trenerki. Dla sympatyków jej talentu powrót do "The Voice of Poland" był naturalnym krokiem.

I również produkcja programu dostrzegła ogromny potencjał w młodej wokalistce. Mająca obycie telewizyjne młoda gwiazda mogłaby być dla TVP świetnym nabytkiem i magnesem na młodszych widzów. Jednak mimo wielu próśb, Nykiel nigdy nie zdecydowała się na angaż w programie.

W 2018 roku w rozmowie z Newserią Lifestyle zdradziła, dlaczego nie chciała pracować w telewizji.

Zdjęcie Natalia Nykiel w "The Voice of Poland" obok Marka Piekarczyka i Żanety Lubery / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

"Na moją decyzję złożyło się kilka powodów, ale głównym jest na pewno to, że nie jestem chyba na tym etapie, żeby móc kogoś oceniać i mówić mu, jak ma robić inaczej. Sama przecież cały czas chodzę na lekcje śpiewu, cały czas się uczę, sama widzę swoje błędy, więc myślę, że jeszcze trochę mi brakuje. Z jednej strony to była trudna decyzja, z drugiej - to było dla mnie oczywiste, żeby na tym etapie zrezygnować z tej propozycji. Nie mówię, że nigdy nie zasiądę na tym fotelu, bo tego nie wiem. Na ten moment myślę, że to jest dla mnie trochę za wcześnie, zwłaszcza że sama z takiego programu wyszłam" - mówiła.

"Mam też teraz bardzo napięty grafik i dużo swoich zobowiązań zawodowych, a siedzenie na fotelu trenerskim w 'The Voice of Poland' wiąże się z dużą odpowiedzialnością i z poświęceniem czasu dla uczestników" - dodała.

Wokalistka jednak nie unikała wizyt w TVP. W "The Voice of Poland" promowała swoje single, a raz - na prośbę Marii Sadowskiej - została jej asystentką podczas prób do etapu bitew.



Natalia Nykiel dla Polsatu, "The Voice Kids" nadal odmawia

W 2020 roku Nykiel zadebiutowała jako jurorka w polsatowskim programie "The Four. Bitwa o sławę". Z powodu pandemii program w połowie przerwano, a następnie zakończono po jednym sezonie, który wygrała Magdalena Krzemień.

W ostatnich tygodnia temat piosenkarki w programie TVP wrócił ponownie. Plotkarskie media donosiły, że Nykiel miała pojawić się na nagraniach do "The Voice Kids". Artystka zdementowała te doniesienia.

"Nie brałam udziału w zdjęciach próbnych do programu, o którym rozpisują się media. Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych sprawdzeniem niepotwierdzonych informacji zachęcam zawsze do kontaktu z moim menedżmentem" - skomentowała krótko.



Jak się później okazało, Nykiel faktycznie otrzymała propozycję udziału w programie, i to po raz kolejny, ale ponownie odmówiła zasiadania w fotelach "The Voice". Dlaczego? Tak tłumaczył to Plotkowi.

"Bardzo lubię ‘The Voice Kids’, żaden program nie daje takich emocji! Przy poprzednich edycjach zupełnie nie czułam się na siłach, żeby pracować z dziećmi i zawsze od razu dziękowałam za propozycję. Kilka miesięcy temu, kiedy ta propozycja padła po raz kolejny, po raz pierwszy przeszło mi przez myśl, że może mogłabym coś tym dzieciakom przekazać, zwłaszcza że wiem, jak ważną rolę w ich życiu (i ich rodziców) odgrywa piosenka ‘Pół kroku stąd’. Jak się ostatnio dowiedziałam, jest najchętniej słuchaną w streamingach piosenką z filmów Disneya w Polsce. Niestety ta propozycja zbiegła się z innymi zobowiązaniami zawodowymi, więc w nadchodzącym sezonie mogę wpaść ewentualnie tylko gościnnie" - przyznała.