Wiktor Dyduła to polski wokalista i kompozytor, który od roku zapowiadał swój debiutancki album. Singlem "Dobrze wiesz, że tęsknię“ otworzył sobie drzwi do rozgłośni radiowych i serc słuchaczy.

Kompozycje pełne energii i charakterystycznego dystansu do siebie i świata to to jego znak rozpoznawszy, który w całej swojej okazałości ujawnił się w piosence "Koło fortuny", ale także w bardziej melancholijnym "Santorini“ nie daje o sobie zapomnieć.



"W końcu po wielu perturbacjach, turbulencjach, wywrotkach i czołganiu się w błocie oto jest! Ach, jakie to piękne uczucie... Szok! Niedowierzanie! FANFARY! Ta płyta to moje marzenie, energia, strach, miłość, sentyment, złość, szczęście, płacz, stres i zgrzytanie zębami, żelipapą, podróż, meta, ale przede wszystkim start. Długo nie mogłem zdecydować się na tytuł, aż ostatecznie stwierdziłem, że 'PAL LICHO!' będzie w punkt. Dostrzegam w tym stwierdzeniu jakiś pierwiastek mojej codzienności i bardzo prosto, a zarazem trafnie opisuje podejście, które staram się wytrenować w sobie od jakiegoś czasu" - o płycie mówi Wiktor Dyduła



Na płycie znalazło się trzynaście utworów, znane już słuchaczom single oraz sześć nowych kompozycji, w tym dwa z gościnnym udziałem Natalii Grosiak i Oli Olszewskiej.

Kim jest Wiktor Dyduła?

Wiktor Dyduła urodził się w Gdańsku, a dorastał w oddalonym o 30 kilometrów kaszubskim Przywidzu. Już od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do muzyki i talent wokalny. Pomimo wyraźnego drygu do występów i grania na instrumentach, Wiktor nigdy nie zdecydował się na uczęszczanie do szkoły muzycznej.

Na pierwszy krok w muzycznej karierze Wiktor zdecydował się pod koniec gimnazjum - to wtedy założył swój kanał na Youtube, na którym dzielił się z użytkownikami nagraniami coverów piosenek swoich ulubionych artystów.

To zaowocowało założeniem zespołu Konsternacja, który Wiktor współtworzył z kolegą z licealnej klasy. Chłopaki występowali najczęściej na trójmiejskich scenach dla młodych artystów oraz między innymi na festiwalu Rockblu w 2017 roku w rodzinnym Przywidzu.

2017 rok przyniósł także pierwsze poważne wyzwanie dla Wiktora nie tylko przed szerszą publicznością, ale przede wszystkim przed jury i pod pełnym ostrzałem światła kamer. Młody artysta zdecydował się na udział w castingach do popularnego talent show "Idol" (odpadł na etapie teatralnym).

Udział w "Idolu" był jedynie rozgrzewką przed kolejnym muzycznym sprawdzianem, który okazał się przełomem w karierze Wiktora. W 2021 wokalista wziął udział w 12. edycji "The Voice of Poland" i tym razem jego przygoda z programem trwała niemalże do samego końca.

Występ w wokalnym show, będący w drużynie Tomsona i Barona Dyduła, zakończył w finale, zajmując 4. miejsce pomimo licznych głosów wskazujących na niego jako niekwestionowanego faworyta do zwycięstwa.