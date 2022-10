Wiktor Dyduła od czasu zeszłorocznego debiutu regularnie dostarcza słuchaczom swoje autorskie kompozycje.

Sukces singli "Dobrze wiesz, że tęsknię" i "Koło fortuny" ugruntowały go jako jednego z najbardziej obiecujących debiutantów. Choć do tej pory Wiktor raczył nas utworami przepełnionymi energią, tym razem postanowił otworzyć się na nieco inny, spokojniejszy kierunek, czego efektem jest jego nowa ballada "Santorini". Jak przyznał sam wokalista, utwór powstał już jakiś czas temu, jednak długo czekał na swój właściwy moment.

"Każdy ma swój szum morza, który jest sentymentalnym dźwiękiem przeszłości. Piosenka 'Santorini' jest takim moim osobistym 'szumem', którym od dawna chciałem się podzielić. Piosenka powstała około trzy lata temu i czekała w szufladzie, aż nadejdzie jej przypływ. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać emocje, które mi wtedy towarzyszyły, bo był to dla mnie ważny czas" - zdradził Wiktor.

Do utworu powstała także specjalna oprawa wizualna, której autorką jest ukraińska artystka Tetiana Galitsyna - zwyciężczyni 6. edycji programu "Mam Talent!" malująca obrazy z piasku.

Clip Wiktor Dyduła Santorini

Kim jest Wiktor Dyduła?

Wiktor Dyduła urodził się w Gdańsku, a dorastał w oddalonym o 30 kilometrów kaszubskim Przywidzu. Już od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do muzyki i talent wokalny. Pomimo wyraźnego drygu do występów i grania na instrumentach, Wiktor nigdy nie zdecydował się na uczęszczanie do szkoły muzycznej.

Na pierwszy krok w muzycznej karierze Wiktor zdecydował się pod koniec gimnazjum - to wtedy założył swój kanał na Youtube, na którym dzielił się z użytkownikami nagraniami coverów piosenek swoich ulubionych artystów.

To zaowocowało założeniem zespołu Konsternacja, który Wiktor współtworzył z kolegą z licealnej klasy. Chłopaki występowali najczęściej na trójmiejskich scenach dla młodych artystów oraz między innymi na festiwalu Rockblu w 2017 roku w rodzinnym Przywidzu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland". Wiktor Dyduła: "Oczekiwanie na występ jest najgorsze" INTERIA.PL

2017 rok przyniósł także pierwsze poważne wyzwanie dla Wiktora nie tylko przed szerszą publicznością, ale przede wszystkim przed jury i pod pełnym ostrzałem światła kamer. Młody artysta zdecydował się na udział w castingach do popularnego talent show "Idol" (odpadł na etapie teatralnym).

Udział w "Idolu" był jedynie rozgrzewką przed kolejnym muzycznym sprawdzianem, który okazał się przełomem w karierze Wiktora. W 2021 wokalista wziął udział w 12. edycji "The Voice of Poland" i tym razem jego przygoda z programem trwała niemalże do samego końca.

Występ w wokalnym show, będący w drużynie Tomsona i Barona Dyduła, zakończył w finale, zajmując 4. miejsce pomimo licznych głosów wskazujących na niego jako niekwestionowanego faworyta do zwycięstwa.