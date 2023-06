Ponad 200 tysięcy wyświetleń na Facebooku i kilkaset komentarzy zachwyconych internautów ma wideo, na którym Filip Płażalski zaśpiewał "Ave Maria" na weselu dla pary młodej (w sieci można znaleźć też jego występ w kościele podczas komunii świętej). "Masz anielski głos", "Co za talent w tak młodym wieku", "Absolutnie przepięknie" - czytamy.

Nagranie stało się wiralem, a wśród komentujących dominują użytkownicy z zagranicy.



"Jego występ trwał dłużej niż niejeden pierwszy taniec, a mimo to wydawać by się mogło, że dla gości ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Gdy tylko Filip wydobył z siebie pierwsze wysokie tony, na sali nagle zapadła cisza. Milczenie oznaczało tylko jedno... nikt nie spodziewał się takiej niespodzianki. Wszyscy goście byli zaskoczeni i zarazem wzruszeni doskonałą aranżacją Filipa" - czytamy w opisie filmiku.



Filip Płażalski w "The Voice Kids" zachwycił trenerów

Młody wokalista z Drawska Pomorskiego w tym roku pojawił się w szóstej edycji "The Voice Kids" . Podczas Przesłuchań w ciemno zaśpiewał utwór "When You Wish Upon A Star" Cliffa Edwardsa (nagrodzona Oscarem piosenka z filmu "Pinokio"), zaskakując wszystkich operowym głosem.

"Nie było tego jeszcze nigdy w żadnym 'The Voice Kids'. Klasykę mamy. Kurczę, w tym wieku! I to dobrą klasykę, nie taką udawaną" - zachwycał się Tomson.



Swoje fotele błyskawicznie odwrócili Tomson i Baron z grupy Afromental oraz Cleo . To właśnie do jej drużyny zdecydował się dołączyć Filip Płażalski, który poza śpiewaniem trenuje karate Kyokushin. Udział w show TVP zakończył na etapie Bitew.



Filip Płażalski dał się poznać w "Mam talent"

Dodajmy, że szersza publiczność mogła poznać Filipa w 2021 r. w "Mam talent" (zaśpiewał wtedy przebój "Time to Say Goodbye" ( posłuchaj! ), który wykonywali Andrea Bocelli i Sarah Brightman ).

"Jezu, ja się cała spociłam!" - komentowała występ Agnieszka Chylińska . "Życzę ci, aby spełniły się twoje marzenia, żebyś był szczęśliwy z tego powodu" - wtórowała Małgorzata Foremniak. Młody śpiewak usłyszał trzy razy "tak", ale ostatecznie nie znalazł się w gronie półfinalistów.