Zespół Sachiel powstał na początku 2013 r. z inicjatywy Piotra "Nera" Bieryta. Towarzyszyli mu wówczas jego żona Anna "Ana" Bieryt oraz Krystian "Czaru" Krok.

W maju 2014 roku grupa wygrała siódmą edycję programu "Must Be The Music" . Formacja otrzymała 100 tys. złotych oraz kolejne 100 tys. na promocję swojej muzyki w radiu. Dzięki tym pieniądzom zespół mógł rozpocząć nagrania debiutanckiego wydawnictwa.

Reklama

"Jak będziecie wierni sobie, prędzej czy później sukces przyjdzie" - prorokował juror Piotr Rogucki po finałowym występie w show Polsatu ( "Po prostu walcz" ). "Macie charakter, osobowość, jesteście wartością samą w sobie" - Kora pochwaliła także "świetny refren".

W tej edycji w finale z zespołem rywalizowali m.in. Piękni i Młodzi, Dharni i K-Leah, Kraków Street Band i The Sixpounder. Z kolei w półfinałach odpadli m.in. Kaśka Sochacka i Antek Smykiewicz.



Clip Sachiel Po prostu walcz

Sprawdź tekst piosenki "Po prostu walcz" w serwisie Teksciory.pl!

Na początku swojej działalności zespół mieszał hip hop z popem. Po rozstaniu z "Czaru" w listopadzie 2015 r. Sachiel został małżeńskim duetem. Zmieniła się też nieco twórczość grupy - nagrana już w dwójkę piosenka "Ponad chmurami" utrzymana była w stylu pop dance z elementami raperskimi.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sachiel Swoją drogą

Teraz Piotr i Anna świętują 15. rocznicę ślubu. Z tej okazji na Facebooku opublikowali dwa zdjęcia pokazujące, jak zmienili się przez ten czas.

"15 lat wzlotów i upadków, sukcesów i porażek, na dobre i na złe. Dwa zupełnie różne charaktery, różne temperamenty, a jednak 15 lat pokazało że przeciwieństwa się uzupełniają. Niech trwa" - napisała para.



Ostatnio duet opublikował utwór "Kochać to nie znaczy, zawsze to samo" - to ich wersja przeboju "Kochać inaczej" grupy De Mono.

Grupa przez 10 lat działalności nie zrobiła jednak wielkiej furory - największą popularność zdobył utwór "Swoją drogą", który przekroczył poziom pół miliona odsłon.



Instagram Post Rozwiń