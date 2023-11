Akrobatka powietrzna Aleksandra Kiedrowicz, która tańcem zajmuje się od dziecka, jurorów polskiego "Mam talent" zachwyciła już na etapie castingowym ósmej edycji.



"Jeju, jaka śliczna" - mówił jeszcze przed jej występem Agustin Egurrola. "Jesteś zjawiskiem na scenie. Niczego więcej od życia nie potrzebuję" - dodał zauroczony dziewczyną choreograf.



Pochlebnych opinii jurorzy nie szczędzili Aleksandrze także w dalszych odcinkach programu. Zachwyceni byli też widzowie. Zarówno w półfinale, jak i w finale dziewczyna odniosła sukces dzięki największej liczbie głosów od telewidzów. Krótko po wygranej Kiedrowicz w "DDTVN" opowiadała o tym, co zrobi z pieniędzmi. Zwyciężczyni chciała inwestować we własny rozwój kupując nowe akcesoria.

Aleksandra Kiedrowicz rozwija swoją karierę. Wystąpiła w specjalnej edycji "Mam talent"

Kiedrowicz dzięki swoim występom i prezentowaniu granic możliwości swojego ciała, zaczęła robić karierę w mediach społecznościowych. Popularność zdobyła przede wszystkim na TikToku, gdzie jej konto flexyalexya obserwuje ponad 1,4 miliona użytkowników (ponad 14 milionów polubień).

Obecnie Kiedrowicz występuje na scenie razem z innym uczestnikiem "Mam talent" (amerykańska edycja) - narzeczonym Alfredo Silvą w Las Vegas w ramach duetu Deadly Games.

Już jako para Kiedrowicz i Silva wzięli udział m.in. w chińskim edycji "World’s Got Talent" oraz brytyjskiej wersji "Mam talent: Mistrzowie". W hiszpańskim talent show "Tú sí que vales" duet dotarł do finału.



Podczas występu w brytyjskim "Mam talent" Simon Cowell i Amanda Holden nie dowierzali w to, co dzieje się na scenie. Holden w trakcie pokazu złapała się za głowę, a wyraźnie zszokowany Cowell zasłaniał twarz rękami. Na koniec parze zgotowano owacje na stojąco.

Wideo