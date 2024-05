Samantha Fox zaczynała karierę jako modelka topless w brytyjskiej gazecie "The Daily Sun". Dzięki zdobytej wówczas popularności (po latach wybrano ją "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów") mogła podpisać kontrakt z wytwórnią muzyczną.

Jej kariera rozpoczęła się w czasie, gdy przyszła gwiazda lat 80., uczęszczała jeszcze do szkoły katolickiej. Na pozowanie topless zgodzili się jej rodzice, jednak niezbyt dobrze przyjęto to w konserwatywnej placówce.



"Wyrzucili mnie. Niegrzeczna dziewczynka w katolickiej szkole. Siostry zakonne nie były zadowolone" - wspominała Samantha w programie "Loose Women". Fox dodała jednak, że musiała wrócić do szkoły, aby pozdawać egzaminy A-Levels (odpowiednik polskiej matury).

W latach 80. była wielką gwiazdą. Jak dziś wygląda i żyje Samantha Fox?

Wokalistce udało się umieścić trzy single w Top 10 brytyjskiej listy przebojów: "Touch Me (I Want Your Body)", "Do Ya, Do Ya (Wanna Please Me)" oraz "Nothing's Gonna Stop Me Now".

Popularnością cieszyły się jej trzy pierwsze płyty z lat 80., w kolejnych dekadach jednak zupełnie przepadła - w sumie wydała jeszcze cztery studyjne albumy, które przeszły bez echa. Fox regularnie pojawia się też na koncertach gwiazd lat 80., często występuje również w Polsce na koncertach tematycznych, ale również telewizji, m.in. w programie "Jaka to melodia?".

Zdjęcie Samantha Fox w 2024 roku / Europa Press News / Getty Images

Ostatnią piosenkę - "Hot Boy" - Fox wypuściła w 2018 roku. W ostatnich latach częściej jest za to uczestniczką programów telewizyjnych, występowała m.in. w celebryckim "Big Brotherze". W 2021 roku wokalistka ogłosiła, że jest zainteresowania stworzeniem serialu opowiadającego o jej barwnej karierze.

W życiu prywatnym wokalistka związała się z, Lindą Olsen. Fox i Olsen spotykały się ze sobą od 2016 roku. Rok wcześniej wokalistka pożegnała Myrę Stratton, swoją wieloletnią partnerkę i menedżerkę, która zmarła na raka. W 2018 roku Fox oficjalnie potwierdziła, że jest zakochana w młodszej o osiem lat Norweżce.

Samantha Fox poprosiła o rękę swoją partnerkę wiosną 2020 roku. "Sam i Linda są razem szczęśliwe i chcą być ze sobą razem do końca życia" - donosił tabloid "The Sun". Ślub odbył się w czerwcu 2022 roku.

Samantha Fox wraca do Polski. Przekazała fanom świetne wieści

W maju 2024 roku wokalistka opublikowała na swoim Instagramie listę krajów i miast, w których wystąpi w najbliższych miesiącach w ramach swojej trasy koncertowej. "Do zobaczenia wkrótce" - napisała. Wśród miejsc, które gwiazda lat 80. zamierza odwiedzieć, znalazła się też Warszawa. Koncert w stolicy Polski to jej jedyny punkt w kalendarzu na wrzesień. Wokalistka napisała, że do Polski przyjedzie 29 września.



Fox ewidentnie pomyliła daty, bo w Polsce wystąpi dzień wcześniej, a pochodząca z Wielkiej Brytanii wokalistka pojawi się na Roztańczonym PGE Narodowym. Fox była jedną z pierwszych ogłoszonych gwiazd, jednak informacja o tym przeszła w naszym kraju nieco bez echa. Dodajmy, że tego samego dnia na PGE Narodowym wystąpią też Włosi z The Kolors (znani z przeboju "Italo disco"), Stachursky oraz Skolim. Kolejni wykonawcy mają zostać ogłoszeni w niedalekiej przyszłości.