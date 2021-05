W katedrze Ulcer (nowa płyta "Dead Souls Cathedral")

Deathmetalowcy z lubelskiej formacji Ulcer odliczają już dni do premiery czwartego albumu.

Ulcer przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Dead Souls Cathedral" wyprodukowano w Wesoła24 Studio w Lublinie. Okładkę ozdobi obraz autorstwa Arkadiusza Szymanka; oprawą graficzną zajął się Michał "P." Kaczkowski.



"'Dead Souls Cathedral' to hołd dla starej szkoły death metalu. Czwarty album Ulcer to kontynuacja poprzednich krążków, rozwinięta o fascynację sceną brytyjską. Najbardziej ponura płyta w dorobku zespołu. Pozycja dla fanów Autopsy, Incantation, Bolt Thrower, Dismember czy wczesnego My Dying Bride" - wylicza LucaSS, gitarzysta Ulcer.



Album trafi do sprzedaży 18 maja nakładem krakowskiej Defense Records we współpracy z Mythrone Promotion. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną.



Tytułowego utworu z płyty "Dead Souls Cathedral" Ulcer możecie posłuchać poniżej:

Wideo Ulcer - Dead Souls Cathedral (Defense Records)

1. "Those Black Gods"

2. "Not The One"

3. "Cold Darkness"

4. "Eternal Night"

5. "Off We Go

6. "Die With Us"

7. "Disintegration"

8. "Dead Souls Cathedral"

9. "Into The Chasm".