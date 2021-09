W Hadesie z Lock Up (nowa płyta "The Dregs Of Hades")

"The Dregs Of Hades", piąty longplay grindcore'owo-deathmetalowej formacji powstałej pod koniec lat 90. w angielskim Birmingham, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Sebastiána Puente w chilijskim studiu AudioCustom w Santiago, z którego pochodzi również Anton Reisenegger, gitarzysta Lock Up, a także Criminal i formacji Brujeria.

Okładkę zaprojektował serbski artysta Stefan "Atterigner" Todorović, a zarazem wokalista norweskiego Gorgoroth.

Na następcy albumu "Demonization" z 2017 roku usłyszymy powracającego po siedmiu latach do składu Lock Up, szwedzkiego wokalistę Tomasa Lindberga z At The Gates, oraz zwerbowanego w 2020 roku, amerykańskiego perkusistę Adama Jarvisa, członka m.in. Misery Index, Pig Destroyer i Scour, który zastąpił na tej pozycji Nicka Barkera.

Przypomnijmy, że w szeregach Lock Up odnajdujemy również amerykańskiego wokalistę Kevina Sharpa, byłego frontmana Brutal Truth, a także basistę Shane'a Embury'ego, muzyka brytyjskiego Napalm Death.

Płyta "The Dregs Of Hades" będzie mieć swą premierę 26 listopada nakładem francuskiej Listenable Records. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, w kilku odsłonach winylowych oraz jako limitowany boks.

Teledysk do premierowej kompozycji "Dark Force Of Conviction" Lock Up mamy poznać już 30 września.

"Necropolis Transparent", trzeci longplay Lock Up z 2011 roku, na którym wystąpił Tomas Lindberg, możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo LOCK UP - Necropolis Transparent CD (2011)

Oto program albumu "The Dregs Of Hades":

1. "Death Itself, Brother Of Sleep"

2. "Hell Will Plague The Ruins"

3. "The Dregs Of Hades"

4. "Black Illumination"

5. "Dark Force Of Conviction"

6. "Misdirection Thief"

7. "Dead Legions"

8. "Triumph Of The Grotesque"

9. "Nameless Death"

10. "A Sinful Life Of Power"

11. "Ashes"

12. "The Blind Beast"

13. "Reign On In Hell"

14. "Crucifixion Of Distorted Existence".