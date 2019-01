W dniu pogrzebu prezydenta Adamowicza z Wieży Mariackiej popłynie "The Sound of Silence"

W sobotę, w dniu pogrzebu zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, z Wieży Mariackiej w Krakowie po hejnale popłynie utwór "The Sound of Silence" - podał Urząd Miasta. Zagrają go artyści muzycy z Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej.

Kraków odda hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska /Piotr Hukalo / East News

"The Sound of Silence": Historia piosenki, która poruszyła tłumy (tekst)

W Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych wystawiona zostanie w piątek księga kondolencyjna. Jako pierwszy wpisze się do niej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a później będą to mogli zrobić wszyscy, którzy nie wezmą udziału w uroczystościach pogrzebowych, a chcieliby w szczególny sposób pożegnać Pawła Adamowicza.

Od piątkowego popołudnia na wieży ratuszowej w Rynku Głównym wisieć będzie flaga z napisem "Kraków myślami z Gdańskiem". To samo hasło będzie wyświetlane na Tauron Arenie Kraków i jest już emitowane na ekranach w autobusach i tramwajach.

W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę barwami Gdańska zaświecą: Centrum Kongresowe ICE Kraków, kładka o. Bernatka, Pawilon Wyspiańskiego, wieża ratuszowa i estakada tramwajowa Wielicka-Lipska.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w niedzielę wieczorem został zaatakowany nożem w centrum miasta przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę.