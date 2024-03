Mowa o płycie "Pirates II - Armada", czyli bezpośredniej kontynuacji albumu "Pirates" (2022 r.), który doczekał się także orkiestralnej wersji "A Pirate's Symphony"(2023 r.).



Nowy longplay symfometalowego Visions Of Atlantis ( sprawdź! ), w którym za mikrofonem stoi francuska wokalistka Clèmentine Delauney (Exit Eden, eks-Serenity), ujrzy światło dzienne 5 lipca nakładem rodzimej Napalm Records. Materiał dostępny będzie w szerokiej gamie edycji, w tym w wersji CD, na kasecie, cyfrowo, jako dwu- i trzypłytowy album winylowy oraz w specjalnym drewnianym boksie zawierającym CD i siedmiocalówkę.



Reklama

Dodajmy, że Visions Of Atlantis zobaczymy 24 września w warszawskiej Proximie w ramach europejskiej trasy koncertowej z udziałem szwajcarskiej formacji Illumishade.

Wizytówką nowego dokonania Visions Of Atlantis jest wypuszczony 20 marca cyfrowy singel "Armada". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Visions of Atlantis Armada



Visions Of Atlantis - szczegóły albumu "Pirates II - Armada" (tracklista):

1. "To Those Who Choose To Fight"

2. "The Land Of The Free"

3. "Monsters"

4. "Tonight I'm Alive"

5. "Armada"

6. "The Dead Of The Sea"

7. "Ashes To The Sea"

8. "Hellfire"

9. "Collide"

10. "Magic Of The Night"

11. "Underwater"

12. "Where The Sky And Ocean Blend".