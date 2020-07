Viki Gabor z nową piosenką "Forever and a Night": Zobacz teledysk

Do sieci właśnie trafił nowy anglojęzyczny singel "Forever and a Night" Viki Gabor. To kolejna zapowiedź nadchodzącej debiutanckiej płyty laureatki Eurowizji Junior 2019.

Po niezwykle pozytywnym przyjęciu singli "Superhero" i "Getaway", Viki Gabor przygotowała kolejny anglojęzyczny utwór "Forever and a Night", napisany m.in. przez Cutfather (Katy Perry, Dagny, R3HAB) oraz Lawrie Martin (Don Diablo, Zayn, Zak Abel).

Wspomniany "Superhero" przyniósł młodej wokalistce zwycięstwo w zeszłorocznym konkursie Eurowizji Junior, który odbył się w Gliwicach. Wcześniej triumfowała w "Szansie na sukces" oraz była uczestniczką programu "The Voice Kids" (drużyna Tomsona i Barona).

Popularność niespełna 13-latki (urodziny świętować będzie 24 lipca) błyskawicznie rośnie. Obecnie na Instagramie obserwuje ją ponad 500 tysięcy fanów.

"U mnie wakacje zaczną się bardzo intensywnie - już 03.07 premiera mojego najnowszego singla, a to nie koniec niespodzianek!" - zapowiadała Viki.

Piosenka "Forever and a Night" do serwisów cyfrowych trafiła punktualnie o północy. Z kolei w piątek (3 lipca) w samo południe pojawił się teledysk do tego utworu.

"Chciałabym, żeby każdy interpretował moje utwory na swój sposób, dla mnie osobiście ta piosenka opowiada o mnie i o moich przyjaciołach mieszkających za granicą, zawsze jest mi bardzo trudno się z nimi pożegnać" - opowiada Viki Gabor.

Teledysk do singla, podobnie jak "Getaway", nagrany został w Los Angeles a za reżyserię odpowiedzialny był Dawid Krępski (pracujący również z Netflix i Drew Barrymore).