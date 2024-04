Wyśpiewany po polsku, pierwszy od dłuższego czasu singel, powstał przy współpracy Viki Gabor z uznanymi muzykami i producentami.

"Jest to piosenka wakacyjna, bardzo taneczna. Tworzyłam ją z fajnymi ludźmi: z Margaret, KaCeZetem i z producentem z Londynu, Bavem, którego poznałam właśnie przez Maggie i KaCeZeta i razem w czwórkę działaliśmy sobie nad tym numerem. Bav pracował wcześniej z bardzo fajnymi ludźmi, np. Beyonce, Ritą Orą, Justinem Bieberem" - opowiada o "Daj mi znak" wokalistka.

Klip do utworu wyreżyserował Paweł Grabowski.

Clip Viki Gabor Daj mi znak (Official Video)

Viki Gabor z "Daj mi znak" zapowiada trzeci album. Będzie wakacyjny hit?

Piosenkarka w lipcu tego roku skończy 17 lat. Pomimo wieku, jest jedną z najpopularniejszych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Viki Gabor cały czas koncertuje, a tworząc nowy album wiele podróżowała między studiami nagraniowymi i kolejnymi projektami.

Jak zapowiada wytwórnia Sony Music, na albumie, którego zapowiedzią jest singiel "Daj mi znak" Viki pokaże słuchaczom, co ją uskrzydla. Ludzie próbują sprowadzać Viki na ziemię swoimi komentarzami, szufladkować ją muzycznie i wizerunkowo. Podcinać skrzydła. Viki jednak to ignoruje, odrzuca i z dystansem odlatuje w kolejne miejsca będąc ponad to wszystko co dzieje się w internecie.