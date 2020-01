Viki Gabor w przeboju Amy Winehouse. Posłuchaj "Back to Black"

Viki Gabor, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, wykonała utwór zmarłej Amy Winehouse. Fani są zachwyceni.

Kariera Viki Gabor rozwija się w zawrotnym tempie /Beata Zawrzel / Reporter

Po wywiadzie w RMF FM Viki Gabor wykonała "Back to Black" z repertuaru Amy Winehouse.

Internauci są pod wrażeniem talentu i warsztatu wokalnego 12-latki.

"Nie mogę uwierzyć, że ma tylko 12 lat! Co za głos, co za czyste nuty! Wielkie wow! Brawo dziewczyno!", "Takich riffów pewnie jej zazdrości niejedna wokalistka", "Że co?! Co za cudny głos", "Wspaniałe wykonanie. Głos, emocjonalność. Poza tym to piękna dziewczyna. Myślę, że rośnie nam oryginalna wokalistka. Ma w sobie niespotykaną naturalność. Cudowna" - czytamy pochwały w komentarzach.

Fani sugerują nawet, żeby młoda wokalistka zajęła się jazzem.



12-latka po wygranej w konkursie Eurowizji Junior 2019 ma swój czas. Nowy Rok witała na scenie podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.

Niedawno poznaliśmy zapowiadaną po sylwestrze niespodziankę - mowa o piosence "Ramię w ramię", którą razem z 12-latką nagrała Kayah.

Clip Kayah, Viki Gabor Ramię w ramię

"Utwór został stworzony z myślą o wszystkich kobietach, siostrach, dziewczynach, które trzymają się razem i dzięki temu mogą zmieniać świat!" - opowiada Kayah.

"Nie sądziłam, że taka chwila nadejdzie i to tak szybko! Współpraca z Kayah to dla mnie zaszczyt i przyjemność. Cieszę się ogromnie, że powstał ten utwór i mam nadzieję, że przyniesie słuchaczom dużo fajnych chwil i emocji!" - dodaje Viki.