Natalia Kukulska: Talent Viki Gabor jest olbrzymi

Chociaż Natalia Kukulska nie jest fanką muzycznych programów rozrywkowych, przyznaje, że talent Viki Gabor bardzo ją zaciekawił. O zdolnościach dziewczyny dowiedziała się od Kayah, która także była oczarowana jej głosem. Zdaniem Kukulskiej występ Gabor podczas tegorocznej Eurowizji zasłużył na wygraną. Był bowiem bardzo nowoczesny i dopracowany pod każdym względem.

Natalia Kukulska kibicowała Viki Gabor /Tricolors / East News

Natalia Kukulska trzymała kciuki za Viki Gabor podczas jej występu na Eurowizji Junior w Gliwicach. Obawiała się jednak, że skoro w poprzednim roku Roksana Węgiel zwyciężyła, tym razem będzie to jeszcze trudniejsze. Na szczęście talent Gabor umożliwił jej wygraną w muzycznym konkursie.

"Miałam okazję poznać Viki Gabor poprzez koleżankę po fachu. Kayah na Facebooku napisała, że Viki ma wielki talent i wrzuciła fragment jej występu na żywo. Rzeczywiście bardzo mi się spodobała. Zazwyczaj nie śledzę tego typu konkursów, bo nie przepadam za sportowymi emocjami przy muzyce, to tym razem byłam bardzo ciekawa jej występu. Wiedziałam o Roksanie Węgiel, która wygrała w zeszłym roku Eurowizję i tak sobie pomyślałam: to pech, że tak świetna dziewczyna startuje zaraz po Roksanie, bo są małe szanse, że Polska wygra drugi raz z rzędu. A tu proszę, zawsze trzeba myśleć pozytywnie" - mówi agencji Newseria Lifestyle Natalia Kukulska.

Wokalistka uważa, że zarówno piosenka, jak i cały występ Viki Gabor podczas tegorocznej Eurowizji były bardzo nowoczesne. Jej zdaniem głos dziewczyny i jej kunszt wokalny wyróżniał się na tle innych. Kukulska zwraca uwagę, że Gabor jest bardzo świadomą osobą, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej młody wiek.

"Występ oglądałam w pokoju hotelowym tuż przed swoim koncertem. Natomiast to, co widziałam, wydało mi się bardzo nowoczesne, świetne wykonawczo i przemyślane chyba od każdej strony. Talent Viki Gabor jest olbrzymi. Miałam okazję podsłuchać, jak śpiewa, robi to z ogromną świadomością, a jest jeszcze bardzo młodą osobą. Aż trudno sobie wyobrazić, co będzie dalej. Trzymam mocno kciuki" - podkreśla.

Jako bardziej doświadczona koleżanka po fachu Natalia Kukulska życzy Wiktorii Gabor, by ta spotkała na swojej drodze dobrych i życzliwych ludzi. Ponadto, aby nigdy nie straciła przyjemności, jaką dają jej koncerty i śpiewanie dla publiczności. Jej zdaniem bowiem najgorsze byłoby, gdyby Viki popadła w rutynę, która zabija kreatywność.

"Nie ośmielę się dawać Viki rad, zwłaszcza że ona ma świadomość siebie i swojego głosu. Jedyne, czego mogę jej życzyć, to żeby przy tym, jak duże jest zainteresowanie jej osobą, nie zagubiła siebie i swojego głosu. Doradców będzie wielu, więc najważniejsze jest, żeby cały czas potrafiła bawić śpiewaniem i nie wpadła w rutynę" - dodaje Natalia Kukulska.