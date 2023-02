"To były długie trzy lata i tak bardzo brakowało mi muzyki na żywo... Wreszcie nadszedł ten czas! Jestem bardzo podekscytowana powrotem na koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie, aby śpiewać, płakać, pocić się i tworzyć nowe wspomnienia z moimi przyjaciółmi. Będzie magicznie!" - zapowiada Pink.

Margaret, Viki Gabor i KidCutUp zostali ogłoszeni jako goście specjalni na koncercie P!NK w lipcu w Warszawie w ramach trasy Summer Carnival 2023. Fenomenalna gwiazda popu powróci do nas z nową energią i swoim potężnym głosem po raz pierwszy od fenomenalnej trasy Beautiful Trauma World Tour w 2019 roku.

Trio gości będzie towarzyszyć P!NK na PGE Narodowym 16 lipca 2023. Viki Gabor pochwaliła się informacją w social mediach i widać, że 15-latka nie potrafi ukryć ekscytacji i radości. "OMG [O mój Boże]. Wraz z moim managementem nie mogliśmy się doczekać publikacji tego newsa" - pisze Gabor.

Instagram Post Rozwiń

Debiutując w późnych latach 90., Pink (jej pseudonim zapisywany jest także jako P!NK) szybko rozwinęła swoją własną tożsamość, przekształcając popowe piosenki i mocny rockowy wokal w mistrzowskie połączenie.

Amerykanka wydała osiem albumów studyjnych, dwa albumy z największymi przebojami, jeden album live, sprzedała ponad 60 milionów ekwiwalentów albumów i ponad 75 milionów singli. Jest laureatką trzech nagród Grammy (19 nominacji), trzech Billboard Music Awards, siedmiu MTV Video Music Awards (w tym laureatką 2017 Michael Jackson Vanguard Award), dwóch MTV Europe Awards, dwóch People's Choice Awards, została uznana za Kobietę Roku Billboardu w 2013 roku i zdobyła zarówno Legend of Live, jak i Tour of the Year za "Beautiful Trauma World Tour" podczas 2019 Billboard Live Awards.

W ciągu 10-letniej kariery Margaret osiągnęła niebywały sukces zarówno w Polsce, jak i na świecie. Po współpracy z Mattem Duskiem i uznaniu licznymi nagrodami branży muzycznej, dokonała zwrotu w swojej karierze, czego efektem jest album "Gaja Hornby" (2019) - 100% polskojęzyczny materiał, pokazujący nowe oblicze artystki. W 2023 roku Margaret wyda w marcu nową EP-kę, a w kwietniu swój koncertowy album MTV Unplugged.

Wideo Margaret - Cry In My Gucci (Official Audio)

15-letnia Viki Gabor to bez wątpienia najpopularniejsza polska gwiazda młodego pokolenia. Jako finalistka The Voice Kids i zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, Viki wkroczyła do świata muzyki z milionami wyświetleń na Youtubie. Od tego czasu wystąpiła na niezliczonych koncertach i wzięła udział w wielu projektach telewizyjnych. Jesienią 2022 roku Viki Gabor wydała swój drugi album "ID", który został bardzo dobrze przyjęty przez fanów i branżę muzyczną.

Clip Viki Gabor Napad na serce

DJ i producent KidCutUp, jest rosnącym głosem na międzynarodowej scenie DJ-ów. Grał wszędzie, od światowej sławy klubów po letnie festiwale na całym świecie i będzie dobrze znany publiczności P!NK, ponieważ był gościem specjalnym na trasie "Beautiful Trauma World Tour". Jego talent jest bardzo pożądany, a jego remiksy są grane przez takich artystów jak Diplo, DJ Khaled i The Chainsmokers.

Po wydaniu najnowszego singla "Trustfall" w styczniu 2023 roku, dziewiąty studyjny album P!NK o tej samej nazwie ukaże się 17 lutego.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pink God is a DJ

