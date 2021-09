Viki Gabor pokazała zdjęcie z siostrą. Co za podobieństwo!

Siostrę nastoletniej gwiazdy mogliśmy zobaczyć wcześniej już m.in. na początku kariery Viki, bo w odcinku "The Voice Kids" w 2019 roku. To w tym odcinku 11-letnia wtedy wokalistka zdobyła serca jurorów wykonaniem "Roar" Katy Perry. Później została finalistką programu, a także zwyciężczynią Eurowizji Junior 2019.



Viki Gabor pokazała siostrę. Kim jest Melisa Gabor?

Melisa Gabor to starsza o trzy lata siostra piosenkarki. Jak mówiła Viki, Melisa jest dla niej wielkim wsparciem, razem także komponują piosenki i piszą teksty. Gabor w 2020 roku wydała swoją propozycję Hot16Challenge, a niewielu wie, że muzykę do jej "szesnastki" stworzyła właśnie Melisa. Jest także współautorką tekstu. Melisę możemy zobaczyć na drugim zdjęciu w nowym poście na Instagramie młodej wokalistki.

Nie umknęło uwadze fanów, że w ostatnim czasie młoda wokalistka zdecydowała się na zmianę wizerunku - porzuciła charakterystyczną grzywkę, postawiła również na inną garderobę.

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. "Wspólnie z ekipą Sony Music oraz moim managementem przygotowaliśmy superrzeczy. Nie mogę się doczekać, aż je niebawem ujawnimy" - zapowiedziała.

Pierwszym efektem był wydany początkiem września singel "Moonlight". To już dziewiąty singel młodej wokalistki. Wcześniej opublikowała m.in. "Time", "Getaway", "Aferę" czy "Wznieść się chcę", promujący film "Wyprawa na Księżyc".

Viki Gabor - początek kariery

Swoją karierę rozpoczęła zaledwie trzy lata temu, podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).



W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.