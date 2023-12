Viki Gabor pokazała siostrę w programie TVP. Jak dwie krople wody?

Viki Gabor zasłynęła udziałem w "The Voice Kids", a także triumfem w międzynarodowym konkursie Eurowizja Junior. To tam wykonała przebój "Superhero", który uczynił z niej rozpoznawalną również poza granicami naszego kraju gwiazdę. Na młodą piosenkarkę za sprawą hitów "Getaway", "Afera" czy "Ramię w ramię" (nagrana z Kayah) spadła spora popularność.

Na przestrzeni pięciu lat Viki mocno zmieniła swój styl ubierania, a także muzycznie ponosi ją w coraz różniejsze miejsca. W tym czasie pojawił się także m.in. nowy album piosenkarki, "ID" (2022), a także dokument "Viki Gabor. Mój świat". O zmianach, które zaszły w jej życiu w ostatnich latach zaśpiewała w piosence "15 lat".

Reklama

Viki Gabor miała być niesłyszącym dzieckiem. "To był dla mnie cios" - Myślę, że to słowa w stronę ludzi i mediów. Media strasznie przesadzają. Ja staram się nie czytać artykułów, które są praktycznie wszędzie, ale to głównie clickbaity, których nagłówki są niesamowite. Że powiększyłam sobie usta, że miałam operacje plastyczne, że wszystko sobie zrobiłam na buzi. (śmiech) Ta piosenka jest o tym, że niektórzy mnie nie znają, a oceniają, a nie powinniśmy oceniać ludzi zbyt szybko. Jeśli ktoś tak robi, na przykład ze względu na zachowanie czy wygląd, nie znając tej osoby bliżej, to dla mnie to czerwona flaga. Z takimi osobami się nie zadaję - mówiła w rozmowie z Mateuszem Kamińskim w Interii.

Viki Gabor wystąpiła z siostrą po raz pierwszy. Jak wygląda Melisa Gabor?

W trudnych chwilach, gdy stawała się coraz bardziej znana, mogła liczyć na najbliższych. Młoda wokalistka nigdy nie ukrywała, że ma spore wsparcie wśród swej licznej rodziny. Jedną z najbliższych jej osób jest siostra Melisa, z którą pojawiła na scenie programu "Szansa na Sukces". "Nigdy w sumie z Melisą nie śpiewałyśmy razem i myślałam, że fajnie byłoby zaśpiewać razem, tym bardziej, że Melisa w ogóle pisała mi piosenki. Czasami pisze, umie śpiewać, więc tak pomyślałam, że fajnie byłoby to jakoś wykorzystać" - powiedziała Markowi Sierockiemu.

Warto wspomnieć, że Melisa Gabor wspierała siostrę od samego początku - pojawiła się za kulisami "The Voice Kids" podczas pierwszego występu w programie, który zapoczątkował jej drogę do sławy.

Na scenie programu TVP obie sięgnęły po mikrofony i wykonały świąteczny hit "Let It Snow" z repertuaru Deana Martina. Trzeba przyznać, że nie tylko ich wspólny występ robi wrażenie - także podobieństwo między rodzeństwem, które naprawdę ciężko ukryć!

TikTok

Jak podoba się wam ta wersja gwiazdkowego klasyka?

Czytaj też: