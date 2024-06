Na nowym materiale Viki Gabor ( sprawdź! ) zabiera słuchaczy w najdalsze zakątki świata.

"Sama jest nomadką, która odważnie czerpie z wielu kultur - zarówno tych, które towarzyszą jej od najmłodszych lat, jak i tych, które poznaje, podróżując i grając koncerty. Niemal cały czas jest w trasie, między Krakowem a Warszawą, między Berlinem a Londynem, a lotnisko i samochód managerów to jej drugie domy. Rodzina, praca i znajomi są w innych miejscach na ziemi, do każdego z tych miejsc czuje pewne przywiązanie" - czytamy w informacji o płycie "Terminal 3".

Przypomnijmy, że Viki Gabor urodziła się w Hamburgu, ma romskie korzenie. Wkrótce po urodzeniu zamieszkała z rodziną w Polsce, a następnie w Wielkiej Brytanii. Po kilku latach wrócili do Polski, na stałe mieszkają w Krakowie.

Viki Gabor i nowa płyta "Terminal 3". "Cały czas jestem w podróży"

Na trzecim albumie słyszymy szesnastoletnią Viki Gabor, która po prostu robi to co ją uskrzydla. Ludzie próbują podcinać Viki skrzydła swoimi komentarzami, szufladkować ją muzycznie i wizerunkowo, jednak młoda wokalistka nie zamierza się tym przejmować.

"Myślę, że pracować nad trzecią płytą było mi łatwiej, bo zdałam sobie sprawę z tego, co chcę robić. Przy dwóch pierwszych nie byłam też pewna siebie. Teraz już wiedziałam, w jakim kierunku chcę iść, jaką muzykę napisać, jaki przekaz ma mieć ta płyta" - opowiada w rozmowie z PAP Life.

Na "Terminal 3" trafiło 10 piosenek utrzymanych w klimacie wakacyjnego, tanecznego popu. "Są tam też klubowe numery, są afrobity, więc muzyka jest trochę zróżnicowana. Główny przekaz płyty jest o tym, jak wygląda moje życie od kulis, że cały czas jestem na walizkach, w podróży i że ludzie tak naprawdę mnie nie znają, tylko mają pewien mój obraz. Chciałam trochę o tym porozmawiać, ale zrobić to muzycznie, wpleść w tekst" - podkreśla.

Płyta powstała we współpracy z Margaret czyli Małgorzatą Jamroży i jej partnerem KaCeZetem - Piotrem Kozieradzkim. Viki bardzo chwali sobie współpracę z tym duetem i zdradza, że w studiu razem z nimi powstało więcej piosenek, które nie weszły na tę płytę. Jednym z producentów albumu był Brytyjczyk Bav, który współpracował z Ritą Orą, Beyonce i Justinem Bieberem.

Viki Gabor właśnie ukończyła pierwszą klasę liceum (uczy się online).

"Bardzo się tym stresowałam na początku, ale ogarnęłam sobie, jak się uczyć. Myślę, że dyscyplina, którą sobie zbudowałam w pracy, też mi pomaga. Jeżeli czegoś chcę się nauczyć i chcę to zdać, to zdam" - podkreśla.



Wokalistka nie kryje jednak, że doświadczyła hejtu, także tego związanego z jej romskim pochodzeniem. "Absolutnie nie wstydzę się tego, kim jestem. Dla mnie tradycja jest bardzo ważna i nie chciałabym od niej odejść. Wiele rzeczy jest w niej wartościowych, jak na przykład szacunek dla starszych. Myślę, że fajne jest to, że na przykład u nas dziewczyny od małego uczą się gotować, sprzątamy, wiemy jak się wszystko robi w domu. Ja też umiem, kiedy jestem w domu, to od czasu do czasu coś ugotuję. Bo w domu nie jestem żadną gwiazdą, tylko normalną nastolatką" - opowiada w rozmowie z PAP Life.

"Kultura, w jakiej zostałam wychowana, wpłynęła też na to, że myślę trochę inaczej muzycznie. Czasami do moich piosenek wplatam romskie motywy. Na mojej nowej płycie jest kawałek 'Nie wiadomo', który jest trochę romski. Kiedy go pokazałam mojej rodzinie, to od razu powiedzieli, że słychać romskie klimaty" - dodaje.

Pierwszym słuchaczem jej piosenek jest wujek Mateusz, który udziela się także w jej zespole. Komponuje też razem z nią piosenki. Natomiast starsza od Viki o cztery lata siostra, Melisa pisze muzykę.

Viki Gabor - szczegóły płyty "Terminal 3" (tracklista):

1. "Wizja"

2. "Daj mi znak"

3. "Kiss And Fly"

4. "My Love"

5. "GPS"

6. "Nie mieszaj"

7. "Answerphone"

8. "Girl Like Me"

9. "Nie wiadomo"

10. "Stop Playing Games".