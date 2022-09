15-letnia Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).

W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom.

W sierpniu 2021 roku nowym wydawcą Viki Gabor zostało Sony Music Entertainment Poland. Pierwszym efektem był wydany początkiem września utwór "Moonlight". W 2022 roku opublikowała trzy single: "Napad na serce", "Could Be Mad" i "So what".

Viki Gabor i nowa piosenka "Barbie"

Z najnowszego wpisu na Instagramie dowiadujemy się, że 23 września premierę będzie miała piosenka "Barbie".

Z tej okazji Viki Gabor zaprezentowała swoje zdjęcie w długich blond włosach. "Nowy singel, nowa fryzura" - napisała wokalistka, budząc zachwyty wśród swoich fanów.

W ostatnim czasie nastolatka zaczęła mocno eksperymentować z wizerunkiem, pozbyła się charakterystycznej grzywki i zmieniła styl ubierania się. Mierzy się też z krytycznymi uwagami, gdyż niektórzy internauci zarzucają jej zbyt wyzywający wygląd.



"Na scenie powinien być założony makijaż, bo scena tego wymaga. Na co dzień jednak nie chodzę w takim makijażu. Jeśli komuś przeszkadza, że na scenie jestem umalowana to jego problem. Ja wiem, jak jest naprawdę" - komentowała sama wokalistka. Pod jednym ze zdjęć dodała też, że kocha modę.