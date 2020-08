Viki Gabor będzie jurorką "Szansy na sukces". Kto jeszcze wystąpi w programie?

Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2020 w Polsce zostanie zorganizowany 29 listopada w studiu TVP w Warszawie. Kto wybierze reprezentanta?

Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior przebojem "Superhero" /LUKASZ KALINOWSKI /East News

Po raz pierwszy w historii impreza odbędzie się w jednym kraju dwa lata z rzędu.

Przypomnijmy, że w 2018 roku konkurs na Białorusi wygrała Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be". Dzięki temu Eurowizja Junior 2019 została zorganizowana w Gliwicach. Impreza odbyła się pod hasłem "Share the Joy".

Tam ponownie triumfowała Polska, a zwycięstwo zapewniła nam Wiktoria "Viki" Gabor. Wykonała piosenkę "Superhero".



Tak jak w 2019 r., nasz przedstawiciel zostanie wybrany w telewizyjnej "Szansie na sukces". W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat. W czterech odcinkach zmierzy się łącznie 21 młodych wokalistów. Pierwsze trzy będą półfinałami - jurorzy wskażą po jednym finaliście. Odcinki będą emitowane 6, 13 i 20 września.

Wideo Poland 🇵🇱 - Viki Gabor - Superhero - LIVE - Junior Eurovision 2019

W każdym odcinku programu wystąpi inny skład jury. W pierwszym epizodzie, poświęconym piosenkom z filmów animowanych, pokażą się: Dawid Kwiatkowski, Marina Łuczenko-Szczęsna i Kasia Łaska. W kolejnym usłyszymy najprawdopodobniej utwory eurowizyjne, a oceniać uczestników będą Cleo, Gromee i Michał Wiśniewski. W skład jury trzeciego odcinka wejdą Viki Gabor, Edyta Górniak i Piotr Rubik.

Finał Eurowizji Junior 2020 zaplanowany jest na 29 listopada. Slogan konkursu brzmi #MoveTheWorld - #RuszŚwiatem. Na razie udział potwierdziło 13 państw.