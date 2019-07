Victoria Beckham zdradza, dlaczego nie wróciła do Spice Girls. "Wiele mnie to kosztowało"

Reaktywacja grupy Spice Girls była jedną z tych informacji, która zelektryzowała fanów na całym świecie. Zespół końcem maja rozpoczął trasę, obejmującą 12 koncertów w Wielkiej Brytanii. Jednak na scenie zabrakło jednej z członkiń - Victorii Beckham. Gwiazda zdradziła ostatnio, dlaczego nie zdecydowała się przyłączyć do koleżanek i raz jeszcze zaśpiewać.

Victoria Beckham zdradziła, dlaczego nie występuje ze Spice Girls /Dave M. Benett /Getty Images

24 maja w Dublinie odbył się pierwszy koncert reaktywowanej grupy Spice Girls. Fani nie zobaczyli jednak na scenie Victorii Beckham. Ta po raz ostatni wystąpiła z zespołem w 2012 roku. Teraz, po latach przerwy, nie zdecydowała się po raz kolejny wesprzeć koleżanek z zespołu:

"Nie dołączę do moich dziewczyn na tej trasie, ale zespół był wielką częścią mojego życia" - mówiła Beckham.

Victoria podkreślała, że zrezygnowała z występów na rzecz swoich zobowiązań zawodowych - ma własną formę, projektuje ubrania - oraz rodziny.



W wywiadzie dla "Vogue Germany" Beckham powiedziała, że decyzja, którą podjęła, wymagała od niej odwagi.



"Decyzja o tym, że nie wyruszę w trasę ze Spice Girls, wymagała ode mnie dużej odwagi, gdyż to ja musiałam powiedzieć: 'Wiecie, nie robię tego, gdyż rzeczy teraz wyglądają inaczej niż kiedyś'".



Beckham dodała też: "Mam 45 lat i jestem bardzo szczęśliwa, że jestem kobietą, którą jestem… Nie próbuję się zmieniać, chcę być najlepszą wersją siebie. Zanim skończyłam 40 lat, nie byłam taka pewna siebie. Nauczyłam się słuchać moich przeczuć".

Spice Girls chcą także wyruszyć z koncertami poza granice, a ich plany zdradziła niedawno Mel C, która powiedziała, że w 2020 roku grupa planuje koncerty w Australii.



"Najważniejsze jest to, że nie chcemy, żeby to się skończyło" - powiedziała Mel C. Wokalistka dodała, że chcą pokazać swój show fanom, którzy nie mogli przylecieć do Anglii, a tak mocno wspierali zespół przez wiele lat.

Spice Girls to brytyjska grupa, którą tworzyły: Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Horner (wcześniej Halliwell) i Victoria Beckham (wcześniej Adams). Szczytowy okres ich popularności to lata 90., kiedy trzy studyjne albumy zespołu rozeszły się w ponad 85-mln nakładzie. Debiutancki album "Spice" stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez kobiecą grupę. Szaleństwo na punkcie Spice Girls zostało uznane "największym brytyjskim fenomenem muzyki pop od czasów Beatlemanii".



