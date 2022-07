Geri Halliwell będzie pierwszą ze Spicetek, która wejdzie w piątą dekadę życia. Stanie się to 6 sierpnia. Jednak przyjęcie urodzinowe wyprawi dopiero 17 września. Impreza odbędzie się w jej wiejskiej rezydencji w hrabstwie Oxfordshire, która znajduje się rzut beretem od posiadłości jej koleżanki z czasów świetności Spice Girls, czyli Victorii Beckham. Dlatego też Victorii nie może zabraknąć wśród gości. Jak podaje dziennik "The Sun", dołączy ona do pozostałych Spicetek, aby znów wystąpić razem.

"Dziewczyny nie mogą się doczekać, by znów połączyć siły. A plan jest taki, aby cała piątka zaśpiewała 'Sto lat', a potem weszła na scenę, by wykonać jakiś numer - być może 'Wannabe'. Kiedy jedna z dziewczyn kończy 50 lat, jest to dużą sprawa i wszystkie chcą uczcić tę okazję w wielkim stylu" - mówi informator "The Sun".

Przyszła jubilatka w ostatnich latach zdecydowanie bardziej niż na muzyce koncentruje się na życiu rodzinnym. W 2015 r. poślubiła Christiana Hornera, byłego kierowcę Formuły 1, który obecnie jest szefem zespołu Red Bull Racing w tych prestiżowych wyścigach. Dwa lata później powitali na świecie syna.

Spice Girls na zakończenie Olimpiady w Londynie 1 / 15 O Spicetkach znów będzie głośno pod koniec roku, kiedy to pojawi się "Viva Forever: The Musical" oparty na historii najsłynniejszego girlsbandu Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Zespół Spice Girls powstał w 1994 r. Żaden kobieca grupa w historii nie odniosła takiego sukcesu, jak ten kwartet - Brytyjki sprzedały 100 mln płyt. Odejście Halliwell z zespołu w 1998 r. było początkiem końca jego normalnej działalności. W 2000 r. Spicetki wydały swój ostatni album. Później co kilka lat zespół odnawiał działalność przy okazji tras koncertowych.