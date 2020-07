Vicious Rumors przed premierą płyty "Celebration Decay"

Vicious Rumors, weterani heavy metalu z okolic słynnej Bay Area w Kalifornii, wypuszczą w sierpniu nowy longplay.

Vicious Rumors jeszcze w starym składzie - pierwszy z prawej Geoff Thorpe /Joey Foley /Getty Images

"Celebration Decay" nagrano zgodnie z tradycją w kalifornijskim studiu Trident, gdzie nad przebiegiem sesji czuwali Geoff Thorpe, gitarzysta i lider Vicious Rumors, oraz producent Juan Urteaga.



Reklama

Na 13. albumie działającego już ponad cztery dekady Vicious Rumors usłyszymy dwóch nowych muzyków: wokalistę Nicka Courtneya i gitarzystę Gunnara DüGreya. Gościnnie w nagraniach wziął też udział basista Greg Christian (Trauma, eks-Testament).



Nowa płyta Kalifornijczyków trafi na rynek 21 sierpnia nakładem niemieckiej wytwórni SPV / Steamhammer (CD, dwupłytowa wersja winylowa, drogą elektroniczną).



Z "Death Eternal", pierwszym singlem z albumu "Celebration Decay" Vicious Rumors możecie się zapoznać poniżej:

Clip Vicious Rumors Death Eternal (Lyric Video)

Oto lista utworów longplaya "Celebration Decay":



1. "Celebration Decay"

2. "Pulse Of The Dead"

3. "Arrival Of Desolation"

4. "Any Last Words"

5. "Asylum Of Blood"

6. "Darkness Divine"

7. "Long Way Home"

8. "Cold Blooded"

9. "Death Eternal"

10. "Collision Course Disaster"

11. "Masquerade Of Good Intentions".