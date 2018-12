Vevo podsumowuje rok. Cleo i Maroon 5 najchętniej oglądani

"Girls Like You" Maroon 5 i Cardi B to najczęściej oglądany teledysk w serwisie Vevo na świecie w tym roku. W Polsce zespół Adama Levine'a pokonała Cleo z klipem "Łowcy gwiazd".

Cleo nie miała sobie równych w serwisie Vevo /Tricolors / East News

Cleo był najczęściej oglądaną artystką na polskim Vevo. Jej klip zdobył również najwięcej wyświetleń w tym roku. "Łowcy gwiazd" obejrzano ponad 47 milionów razy.



W pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych artystów w Polsce znaleźli się również: Dawid Podsiadło, Maroon 5, , Ariana Grande, Calvin Harris, Liam Payne, Marta Gałuszewska, Justin Timberlake oraz Komodo.

W zestawieniu najczęściej oglądanych klipów za plecami Cleo znaleźli się m.in.: Maroon 5 ("Girls Like You, 29 mln wyświetleń), Ariana Grande ("No Tears Left To Cry", 23 mln wyświetleń) i Dawid Podsiadło ("Małomiasteczkowy", 21 mln wyświetleń).



Globalne zestawienie zdominował Maroon 5, wyprzedzając m.in. Sebastiana Yatrę i Becky G. Na dalszych miejscach znaleźli się: Drake, J Balvin, Karol G, Ariana Grande, Anuel AA, Reik i DJ Snake.

Najchętniej oglądanym teledyskiem w ciągu 24 godzin był klip Ariany Grande "Thank You, Next" (zobacz!) - obejrzano go w ciągu dobry 59 milionów razy.



