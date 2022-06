- Zawsze miałam łatkę dziecka moich rodziców. Nieraz było to dla mnie koszmarem, bo zawsze było mi to wypominane w jakichś złych sytuacjach, natomiast jest to rzecz, która z pewnością mnie nie definiuje, ponieważ nie wybieramy sobie rodziców. Mam to szczęście, że moja mama jest bardzo wspierającą osobą, a tata był supergościem. Ale samo funkcjonowanie w świecie show-biznesu nie jest dla mnie żadną wartością, a tym bardziej nie powinno być dla nikogo wyznacznikiem, czy coś jest dobre, czy złe, czy ktoś odniósł sukces, czy nie - opowiadała Vesna Leszczyńska w rozmowie z Interią przy okazji startu akcji #niechzobaczą i #niechusłyszą, która wspiera dzieci i młodzież z problemami psychicznymi, a także popularyzuje telefony zaufania dla młodych Polaków.

18-latka zadebiutowała wówczas piosenką nagraną do serialu "Mental". W obsadzie produkcji znaleźli się Janusz Chabior, Michał Czernecki oraz obiecujący, młodzi aktorzy: Sandra Drzymalska, Martyna Byczkowska, Mateusz Górski i Kacper Olszewski.

Vesna w tym roku zdała maturę. Na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć mocno zmieniony wizerunek córki Roberta Leszczyńskiego i Alicji Borkowskiej. Nastolatka m.in. przefarbowała włosy na czerwono.

Ojciec Vesny - popularny juror "Idola" pokazywanego w Polsacie - zmarł 1 kwietnia 2015 r. w wieku 48 lat. Jego ciało znaleziono w domu. Przyczyną śmierci były zaburzenia metaboliczne w przebiegu cukrzycy. W organizmie Leszczyńskiego nie stwierdzono obecności żadnych narkotyków ani alkoholu.

