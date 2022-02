Varius Manx to zespół legendarny. Założony przez Roberta Jansona oraz braci Michała i Pawła Marciniaków, ma na swoim koncie wiele przebojów, m.in. "Orła cień", "Zanim zrozumiesz" czy "Pocałuj noc". Grupa zasłynęła soft rockowym brzmieniem i na polskim rynku nie miała sobie równych. Największe sukcesy odnosiła na początku, w latach 1993-1995, gdy za mikrofonem stała Anita Lipnicka.

Później wokalistką zespołu była Kasia Stankiewicz, którą w 2000 roku zastąpiła Monika Kuszyńska. Grupa wydała z nią m.in. wielki przebój "Maj". W 2006 roku doszło do wypadku samochodowego, podczas którego ucierpieli muzycy Varius Manx. Największe obrażenia odniosła właśnie Kuszyńska, która odtąd stała się niepełnosprawna i porusza się na wózku inwalidzkim. Po długiej rekonwalescencji piosenkarka powróciła do showbiznesu i nie przeszkodziło jej to odnosić sukcesów - m.in. w 2015 roku reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji.



Reklama

Wideo Varius Manx - Zanim zrozumiesz

Niespodziewanie siostra wokalistki, Marta Kuszyńska, zabrała głos w sieci. Na jej facebookowym koncie pojawił się wpis, w którym opisała, do czego miało dochodzić w zespole za czasów występów jej siostry. Marta Kuszyńska odniosła się do rzekomego złego traktowania Moniki i nazwała muzyków grupy "toksycznymi oprawcami". Wspomniała także o znęcaniu się psychicznym i molestowaniu, którego miała być świadkiem, a także ofiarą.

"Kiedy jesteś nastolatką i poznajesz swoich muzycznych idoli nawet do głowy Ci nie przychodzi ocena ich zachowania. Teraz, kiedy jako kobieta świadoma pewnych mechanizmów widzę, jak zespół cudownie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, nie potrafię nadal biernie się temu przyglądać. Za dużo widziałam i sama przeżyłam. Niech mój post będzie przestrogą, dla wszystkich którzy widzą tylko piękne plakaty, zdjęcia z koncertów i blichtr" - czytamy w końcówce wpisu.

Komentujący post gratulują Kuszyńskiej odwagi. "Jestem w szoku! Ich piosenki towarzyszyły podczas mojego dorastania...sentyment pozostał. Ale żyje w wielkiej nieświadomości tego co było po drugiej stronie. Dziękuje za odwagę!" - pisze jedna z komentatorek.

Na to odpowiada jej Marta Kuszyńska: "Niestety, zetknięcie młodzieńczych ideałów z okrutną prawdą dla mnie również było bolesnym procesem, a przypominam, że byłam wtedy nastolatką!". Jak na razie zespół nie skomentował doniesień.



Marta Kuszyńska jest projektantką mody. Jak wspominała kilka lat temu w rozmowie z "Vivą!", wszystko poświęciła dla potrzebującej pomocy po wypadku siostry. "Wypadek Moniki to jest trauma mojego życia. Czas dzielę na 'przed wypadkiem' i 'po wypadku'. Właściwie ten okres po wypadku, powiedzmy rok, o ile nie dłużej, jest dla mnie czarną plamą. Oczywiście dobrze pamiętam, co się wtedy działo, ale to w ogóle nie było życie. To była przerwa w życiorysie" - mówiła w rozmowie z Marzeną Rogalską.



Instagram Post

"Dla mnie świat skończył się tego dnia, kiedy zadzwoniła mama i powiedziała, co się stało. Porzuciłam wszystkie sprawy, które miałam w Łodzi. Nawet nie zwolniłam się z pracy, tylko po prostu z niej wyszłam i już nie wróciłam. Przerwałam studia. Praktycznie w jednej bluzce pojechałam do Wrocławia, nie pamiętam nawet, ile czasu tam spędziłam. I potem już zostałam z Moniką przez ponad rok" - dodawała w rozmowie.