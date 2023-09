W grudniu Harry Styles nabył za 3,8 mln funtów zabytkowy budynek w angielskim Maidstone. Choć aktualnie mieszczą się tam biura kilku firm, piosenkarz ma inny pomysł na wykorzystanie tej nieruchomości. Jak wyznał w "The Sun" jego znajomy, Styles chce tam otworzyć żłobek.

"To przemyślana decyzja. Jako właściciel Harry może spokojnie usiąść i czekać, aż pieniądze same zaczną do niego napływać" - zaznaczył informator gazety. Fani Stylesa, którzy liczą na to, że wkrótce będą mieli okazję spotkać swojego idola w okolicy wspomnianej nieruchomości, powinni jednak pozbyć się złudzeń. "To, że Harry będzie się tam pojawiał osobiście, jest bardzo mało prawdopodobne" - rozwiewa wątpliwości znajomy artysty.

Ostatnie lata to dla Harry'ego Stylesa pasmo sukcesów

Trzykrotny zdobywa nagrody Grammy ma obecnie zdecydowanie dobrą passę. Jego nowy album studyjny "Harry's House" był w Wielkiej Brytanii najlepiej sprzedającą się płytą 2022 roku. Sukcesem komercyjnym okazała się również międzynarodowa trasa koncertowa "Love On Tour", która przyniosła zyski na poziomie 617 mln funtów.

Popularność brytyjskiego gwiazdora może jeszcze wzrosnąć, bo od pewnego czasu spekuluje się, że to właśnie on nagra piosenkę do nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda. "Coraz bardziej prawdopodobnym wydaje się to, że głosem, który usłyszymy w czołówce produkcji o Agencie 007, będzie głos Harry'ego Stylesa, jednego z największych gwiazdorów współczesnej muzyki" - stwierdził niedawno w rozmowie z "Daily Mail" analityk William Kadjanyi.