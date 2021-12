Piosenka "Ktoś taki jak ty" Wersow do sieci trafiła 13 grudnia i w dwa dni przebiła ponad milion wyświetleń. Tekst do utworu stworzył Jacek Birecki, czyli B.R.O. Raper zajął się też produkcją numeru.

"Ktoś taki jak ty" Wersow plagiatem? Wardęga atakuje influencerkę

Utworowi przyjrzał się Sylwester Wardęga, który w ostatnich miesiącach znany jest z komentowania poczynań Ekipy i innych internetowych gwiazd.

Według niego "Ktoś taki jak ty" to wierna kopia piosenki Akio "Love song". Jej utwór został opublikowany na Youtube w lipcu 2021 roku i zgarnął nieco ponad 50 tys. wyświetleń. Piosenki mają podobną linię melodyczną, a sama Wersow śpiewa w zbliżony sposób do mniej znanej artystki.



Reklama

Wideo WERSOW - KTOŚ TAKI JAK TY

Sprawdź tekst "Ktoś taki jak ty" Wersow w serwisie Teksciory.pl!

Według Wardęgi nie jest to przypadek.

"Akio była ostatnio na karaoke u B.R.O., który pomagał w napisaniu utworu Wersow i później przeglądał jej kanał Youtube i nawet go chwalił. Ten B.R.O nie zachował się do końca fair, bo słyszał tę piosenkę w tej aranżacji i z tym bitem na kanale Akio. Uznał, że jest zaje*ista, a teraz Wersow wydała identyczną. Ja nie wierzę w takie przypadki" - tłumaczył.

Sama Akio również skomentowała spraw. "Jedyne co mogłabym zarzuć Wersow to styl w jaki śpiewa jest podobny co tutaj. [...] WYJAŚNIŁAM CALA SYTUACJE JUŻ Z B.R.O. Nie słyszał tej piosenki, po prostu byli to zbieg okoliczności" - napisała.



Wideo Akio - Love song (prod. heydium)

Ekipa splagiatowała serbskiego DJ-a?

Przypomnijmy, że krótko po wydaniu płyty "Ekipa 3" pojawiły się sugestie, że utwór "Shadow" z rozszerzonej wersji płyty, łudząco przypomina numer "Opasne Frekvencije" serbskiego twórcy Zyce z 2017 roku. Dla Ekipy wyprodukował go natomiast C.A.T.

Producent utworu - Cichy - zdecydował się odnieść do kontrowersji wokół piosenki. Motyw muzyczny został zakupiony z bazy sampli. W rozmowie z Frizem i menedżerem Ekipy Łukaszem Wojtycą (znanym jako Wujek Łuki) zwrócił uwagę, że piosenki z gatunku psy-trance bywają bardzo podobne do siebie.

"Wiem, że zrobiłem to sam, na nikim się nie wzorowałem i uważam ten utwór za moje dziecko i nigdy bym nie powiedział, że od kogoś zgapiłem" - zapewnił.