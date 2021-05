Choć od przyjścia na świat jego najmłodszej córeczki minęło dopiero osiem miesięcy, niebawem muzyk kolejny raz zostanie tatą. Tę radosną nowinę Usher zdradził podczas gali iHeartRadio Music Award 2021, którą w tym roku prowadził.

Usher ze swoją żoną, Jennifer Goicoechea /Kevin Mazur /Getty Images

Tegoroczna ceremonia rozdania nagród iHeartRadio Music Awards była bardzo ekscytująca. Nie tylko dlatego, że organizatorzy wrócili do tradycyjnej formuły gali, bez większości pandemicznych ograniczeń.

Ceremonia odbyła się 27 maja w Dolby Theatre w Los Angeles, transmitowano ją na żywo, a widownia była zapełniona widzami (w maseczkach). Wrażeń dostarczyły także gwiazdy pojawiające się na scenie oraz na czerwonym dywanie.

Królami tej pierwszej był niewątpliwie duet Ariany Grande i The Weeknd. Zaśpiewali przebój "Save Your Tears", czym doprowadzili publiczność niemal do ekstazy, bo ich wspólne wykonanie tego utworu było absolutną niespodzianką.

Z kolei na czerwonym dywanie równie wielkim zaskoczeniem było dla wszystkich pojawienie się gospodarza tego wieczoru Ushera ze swoją partnerką Jenn Goicoechea z wyraźnym ciążowym brzuszkiem. Influencerka podkreśliła ciążę, zakładając na ten wieczór obcisłą czarną suknię. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że para osiem miesięcy temu doczekała się córeczki. Wygląda jednak na to, że już tego lata, czyli niespełna rok później, kolejny raz zostaną rodzicami.

Maleństwo, które wkrótce przyjdzie na świat, będzie czwartym dzieckiem piosenkarza. Oprócz 8-miesięcznej córki Sovereign muzyk ma jeszcze dwóch synów z poprzedniego związku: 12-letniego Naviyda Ely (12 lat) i 13-letniego Ushera V (13 lat). Ich matką jest stylistka Tameka Foster, z którą piosenkarz rozwiódł się w 2009 roku.

Najmłodszą córkę Ushera świat poznał podczas wywiadu online, którego muzyk udzielił w listopadzie Ellen DeGeneres. Pokazał wtedy zdjęcie, na którym całuje swoją nowo narodzoną córkę w czoło. Zdradził też, że dziewczynka jest wcześniakiem, bo urodziła się półtora miesiąca przed terminem i że miała bardzo nietypowo owiniętą wokół nadgarstków pępowinę.