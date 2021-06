Urszula wraca do koncertowania. Pokazała się bez makijażu

Pamiętana z przebojów "Na sen", "Konik na biegunach" czy "Malinowy król" Urszula powraca do aktywności zawodowej przerwanej przez pandemię koronawirusa. W najnowszym nagraniu na Instagramie zaprezentowała się w naturalnym wydaniu.

"Witam was znad pięknego jeziora, gdzie opalanie, wypoczynek, kąpiele na maksa, ponieważ już za tydzień spotykamy się w amfiteatrze w Wiśle, zagramy tam dla was koncert. Serdecznie was zapraszam - Ula" - mówi Urszula na wakacyjnym nagraniu z Wisły.

W komentarzach fani podkreślają, że 61-letnia wokalistka wspaniale wygląda bez scenicznego makijażu.

W połowie czerwca do sprzedaży trafiła reedycja anglojęzycznej płyty "Urszula & Jumbo" wydanej pierwotnie w 1992 r. Autorem muzyki był gitarzysta Stanisław Zybowski, zmarły w 2001 r. mąż wokalistki. Teksty napisali Bogdan Olewicz i Michał "Lonstar" Łuszczyński.

Materiał został nieco odświeżony w studiu, pewnej zmianie uległa też oprawa graficzna (pojawiły się niepublikowane wcześniej zdjęcia).

