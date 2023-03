Undead: Sprawdź teledysk "Discordia" z nowej płyty "Putrefactio"

Nową płytę madryckiego kwartetu zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Unisound pod okiem słynnego Szweda Dana Swanö. Okładka następcy debiutu "Existential Horror" (2019 r.) jest dziełem bawarskiego Misanthropic-Art.

Album "Putrefactio" (hiszp. zgniły) trafi do sprzedaży 5 maja nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Do premierowej kompozycji "Discordia" Undead nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Undead (Spa / UK) - Discordia (Official Music Video 2023)



Undead - szczegóły albumu "Putrefactio" (tracklista):

1. "Feast For The Worms"

2. "Intermediate State Of Reality"

3. "Zugzwang"

4. "Demon Of A Thousand Lies"

5. "Serpent's Gift"

6. "Discordia"

7. "Last Dark Age"

8. "The Call Of The Void"

9. "Mortificatio"

10. "Putrefactio".