Undead przed premierą debiutu

31 października światło dzienne ujrzy "Existential Horror", debiutancki album hiszpańskiej grupy Undead.

Undead debiutują /Oficjalna strona zespołu

Pierwszą płytę podopiecznych polskiej Godz Ov War Productions zmiksowano i poddano masteringowi w szwedzkim studiu Necromorbus pod okiem Tore Stjerny.

Reklama

Okładkę zaprojektował Pol Abran / Branca Studio.

Debiutancki album deathmetalowców z Undead promuje singel "Haunted By Hate". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo UNDEAD - Haunted by Hate (Official Video)

Oto lista utworów albumu "Existential Horror":

1. "Haunted By Hate"

2. "Masters Of Mankind"

3. "Sin & Death"

4. "Santa Muerte"

5. "City Of Silence"

6. "Existential Horror"

7. "Curse Of The Undead"

8. "Sarcophagus"

9. "Beyond Divine Regulation".