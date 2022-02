Green Day, czyli punkrockowy zespół założony w 1986 roku, największe sukcesy odnosił na przełomie lat 90. i dwutysięcznych. Największym powodzeniem cieszyły się ich dwie płyty - "Dookie" i "American Idiot". Choć w ostatnich latach ich sława lekko przygasła, to nadal cieszą się pokaźnym gronem wiernych fanów.



Teraz fani mogą się wykazać i pomóc swojemu idolowi. Jak poinformował lider, Billie Joe Armstrong, jego ukochany, 60-letni Chevrolet został skradziony. Muzyk prosi o pomoc każdego, kto pomógłby mu odnaleźć bezcenny samochód.



"Mój samochód, 1962 Chevy II, został skradziony. Ten samochód jest bliski i drogi wszystkim naszym sercom i był w rodzinie GD [Green Day] przez ponad 30 lat. Proszę wysyłać wszelkie obserwacje, wskazówki lub informacje do policji w Costa Mesa. (...) Proszę dzwonić, proszę o udostępnianie i znalezienie tego samochodu!" - poprosił w dość nerwowym wpisie skierowanym do obserwatorów na Twitterze.

Niedawno minęło 5 lat od ich ostatnich odwiedzin w Polsce, choć niewielu wie, że zanim stali się znani, jeszcze w 1991 roku, przed wybuchem sławy, zagrali u nas trzy koncerty. Odwiedzili wówczas Białystok, Gryfino i Bydgoszcz.

Green Day w 2015 roku trafiło do Rock and Roll Hall of Fame. Do największych przebojów zespołu należą "21 guns", "Wake Me Up When September Ends", "American Idiot" czy "Basket Case", za który otrzymali nagrodę Grammy.