U.D.O.: Zobacz teledysk do tytułowego utworu z nowej płyty "Touchdown"

"Touchdown", nowy materiał zespołu pod wodzą Udo Dirkschneidera, byłego frontmana Accept , wyprodukował Martin "Mattes" Pfeiffer. Miks odbył się w Redhead Studio, a mastering w ROXX Studio pod okiem Stefana Kaufmanna. Autorem okładki jest niemiecki artysta Martin Häusler.



Dodajmy, że "Touchdown" to pierwszy album U.D.O. z udziałem Petera Baltesa, niegdysiejszego wieloletniego basisty Accept, który oficjalnie dołączył do zespołu w kwietniu.



Nowa płyta Niemców ujrzy światło dzienne 25 sierpnia w barwach rodzimej Atomic Fire Records (m.in. na CD i jako dwupłytowy album winylowy).



U.D.O. wypuścili właśnie teledysk do tytułowego utworu z longplaya "Touchdown", w którym zagrał gościnnie bułgarski skrzypek Stefan Pintev. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip U.D.O. Touchdown

Sprawdźcie także opublikowaną w czerwcu kompozycję "Forever Free":

Clip U.D.O. Forever Free (Lyric Video)

U.D.O. - szczegóły albumu "Touchdown" (tracklista):

1. "Isolation Man"

2. "The Flood"

3. "The Double Dealer's Club"

4. "Fight For The Right"

5. "Forever Free"

6. "Punchline"

7. "Sad Man's Show"

8. "The Betrayer"

9. "Heroes Of Freedom"

10. "Better Start To Run"

11. "The Battle Understood"

12. "Living Hell"

13. "Touchdown".