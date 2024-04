Utwór "Wonderwall" wydany przez Oasis pierwotnie w 1995 roku już po raz kolejny został doceniony. W 2021 roku magazyn "Rolling Stone" uznał ją za 95. najlepszą piosenkę wszechczasów (wśród 500 innych piosenek). Pomimo że od niemal 30 lat kolejne pokolenia słuchaczy zakochują się w niej, to jej twórcy, bracia Gallagherowie, mają do niej zgoła odmienny stosunek.

Liam Gallagher w jednym z wywiadów stwierdził, że gdy piosenka ujrzała światło dzienne, to nie podobała mu się z powodu "bycia zbyt funky". Z wiekiem zaczął bardziej ją doceniać. "Jest w porządku (....). Ta melodia kiedyś zaczęła chodzić mi po głowie! Dopiero z wiekiem zacząłem do niej wracać" - przyznał w rozmowie z LADBible.

Reklama

"'Wonderwall' to jedna z moich najmniej ulubionych piosenek, ponieważ jest jakby nieukończona. Gdybym mógł w jakiś sposób cofnąć czas i wrócić do prac nad nią, prawdopodobnie wybrałbym inny utwór na naszą wizytówkę" - stwierdził Noel Gallagher w rozmowie z "Mojo" w 2021 roku. Zdaniem twórcy na większą rozpoznawalność zasługiwało "Some Might Say".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liam Gallagher śpiewa "Wonderwall" na Mad Cool Festival 2023 INTERIA.PL

Twórcy go nienawidzą, fani uwielbiają. Oto największy brytyjski przebój ostatnich 50 lat

Official Charts Company, które zajmuje się tworzeniem notowań największych hitów, uznała, że wśród piosenek z lat 1970-1999 to właśnie "Wonderwall" nadal najmocniej gra w duszy Brytyjczyków. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Queen i "Bohemian Rhapsody", a na trzecim i czwartym miejscu znalazły się utwory Fleetwood Mac - "Everywhere" oraz "Dreams". Piąta pozycja ponownie należy do Queen i "Don't Stop Me Now".

Listę dopełniają jeszcze: "Africa" (Toto), "Don't Look Back In Anger" (Oasis), "Iris" Goo Goo Dolls, "Don’t Stop Believin" (Journey) i zamykająca pierwszą dziesiątkę zestawienia kompozycja "I Wanna Dance With Somebody" (Whitney Houston).