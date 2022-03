W nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" obok Małgorzaty Walewskiej, Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej pojawił się posiadacz jednego z najsilniejszych głosów w naszym kraju - Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

W nowej odsłonie programu rywalizują Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"" Danzel jako Seal! Polsat

"Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Wiśniewski znika z jury?

Jak donosi Super Express, w najbliższym odcinku programu, który zostanie wyemitowany w piątek 25 marca, zabraknie Michała Wiśniewskiego. Jego miejsce zajmie Robert Janowski - zwycięzca ostatniej edycji programu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Cugowski o karierze w PRL-u INTERIA.PL

Według gazety do końca nie było wiadomo, czy lider Ich Troje pojawi się w studio, a Janowski dowiedział się o propozycji zastępstwa zaledwie dzień wcześniej. Podczas przerwy w nagraniach były prowadzący "Jaka to melodia?" miał nawet mówić, że chętnie zagrzałby miejsce za stołem jurorskim na stałe. Nieznane są przyczyny nieobecności Wiśniewskiego na nagraniach do programu.

Michał Wiśniewski i jego sylwestrowe szaleństwa 1 / 14 Michał Wiśniewski na początku 2019 r. podkreślał, że drzemie w nim niewyczerpany potencjał twórczy i część muzycznych planów będzie chciał zrealizować już w najbliższych miesiącach. Wokalista wielokrotnie zmieniał swój wizerunek - zobaczcie, jak wyglądał w ubiegłych latach. Źródło: AKPA udostępnij