TVP zorganizuje imprezę sylwestrową? Jacek Kurski zabrał głos

Obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa sprawiły, że prawie wszystkie imprezy publiczne w kraju zostały odwołane. Jacek Kurski zdradził, co dalej z sylwestrem TVP.

Jacek Kurski odpowiedział o Sylwestrze TVP

Pandemia koronawirusa sprawiła, że z miejskiego sylwestrowego koncertu zrezygnowała m.in. Warszawa.



"W związku z obecną sytuacją epidemiczną w tym roku miejski sylwester nie odbędzie się. Ta impreza będzie odwołana. Zdrowie mieszkańców jest najważniejsze" - powiedziała rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.

Jak dodała, ma nadzieję, że w przyszłym roku będzie już inna sytuacja epidemiczna i uda się to zrekompensować.

Rezygnację z imprezy potwierdził też TVN. "Zrobiliśmy to z poczucia odpowiedzialności, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników oraz osób zaangażowanych w takie przedsięwzięcia" - wyjaśnia Joanna Górska, szefowa zespołu PR Grupy TVN cytowana przez "Press".

Sylwester w Warszawie w zeszłym roku odbył się na placu Bankowym. Warszawiacy bawili się przy przebojach takich gwiazd jak m.in.: Bajm, Perfect, Kombii, Patrycja Markowska, Reni Jusis, Blue Cafe i Pectus. W trosce o zwierzęta zrezygnowano z pokazu fajerwerków o północy.



Konkurencyjne stacje 2019 rok żegnały na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie) i na Równi Krupowej w Zakopanem (Sylwester Marzeń z Dwójką w TVP).



Jacek Kurski zdradził jednak, że TVP również w tym roku szykuje koncert, na którym wystąpią największe gwiazdy. Na razie nie wiadomo, ani kto wystąpi, ani gdzie odbędzie się impreza. "Jedną z lokalizacji rezerwowych po Zakopanem był Sylwester na Narodowym, ale wiemy, że jest szpital polowy i są rzeczy ważniejsze niż nawet Sylwester Marzeń. To oczywiście zdrowie Polaków" - wyjaśnił prezes TVP w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl.

"Telewizja zawsze coś wymyśli, na pewno jakiś Sylwester w tym roku będzie. A że Sylwestry robione przez Telewizję Polską są najlepsze, to będzie to najlepsze show. Już państwa zapraszam. Na pewno będzie to sylwester z Dwójką. Sylwester marzeń" - zapewnił.