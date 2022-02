W piątkowym wydaniu programu "W tyle wizji" pojawił się materiał ośmieszający postać Donalda Tuska. Nagranie dotyczyło doniesień w sprawie wejścia innych partii do Koalicji Obywatelskiej.

Do materiału dołączona była kompilacja nagrań z Donaldem Tuskiem, dopełniona dyskotekowymi światłami i akompaniamentem z piosenki "Dziewczyno z konsumu" ( posłuchaj! ) zespołu disco polo Boomcyk.



"Ty wariacie spróbuj mnie zrozumieć, że tej nocy nie będziesz z mej chochli chlać. Może kiedyś mnie spotkasz w 'Konsumie', a ja zupy ci będę mogła dać" - te słowa usłyszeli widzowie TVP Info. Na wideo poniżej wspomniany fragment zaczyna się w 9:16.

Wideo w tyle wizji 11.02.2022 2/4

Zespół szybko odniósł się do tej sytuacji. "Na antenie TVP Info w programie 'W tyle wizji' wykorzystano bez naszej zgody i wiedzy utwór 'Dziewczyno z konsumu'. Fragment piosenki zawierający słowa "Ty wariacie, spróbuj mnie zrozumieć" został użyty jako ilustracja muzyczna do materiału o Donaldzie Tusku" - zaczęli oświadczenie.



"Posłużenie się piosenką w takim kontekście jest naganne i nie może mieć miejsca. Jako autorzy tekstu i kompozycji mieliśmy zupełnie inne przesłanie tworząc ten utwór. Jakiekolwiek wykorzystywanie utworu do celów politycznych jest wbrew naszej woli. Takie bezprawne wykorzystanie utworu mogłoby sugerować nasze poparcie dla partii rządzącej oraz zaangażowanie w tworzenie materiałów dotyczących Donalda Tuska, a to nie jest zgodne z prawdą i wprowadza w błąd naszych fanów i opinię publiczną" - wyjaśnili muzycy. Zespół nie zapowiedział, czy będzie podejmował jakiekolwiek kroki prawne.