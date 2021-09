TVP stworzy film o Maryli Rodowicz. Kiedy premiera "Maryli"?

Film o Maryli Rodowicz będzie kolejną produkcją Telewizji Polskiej, która dotyczy muzyki.



W grudniu 2020 roku ukazał się film dokumentalny "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie". W dwugodzinnym filmie Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego wykorzystano wiele unikatowych nagrań i niepublikowanych materiałów archiwalnych, które chronologicznie przedstawiają życie Krzysztofa Krawczyka. Dokument przeplatany jest intymnymi wyznaniami artysty.



Wcześniej TVP wyprodukowało głośny, choć niezbyt dobrze przyjęty, film o Zenku Martyniuku. Do polskich kin film wszedł w walentynki, 14 lutego 2020 roku.



Zdjęcia do filmu "Maryla" trwają. Ostatnio kręcono ujęcia w Sopocie - wokalistka wspominała tamtejsze występy. "To dla Maryli Rodowicz miejsce szczególne. Odnosiła tu ogromne sukcesy w trakcie wielu festiwali. Uwielbia to miasto, czuła się tam świetnie, dzięki temu atmosfera na planie była fantastyczna. Była też nami Helena Vondrackova - mówił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami jeden z autorów filmu, Krystian Kuczkowski.

Maryla Rodowicz kończy 75 lat. Królowa polskiej piosenki na starych zdjęciach 1 / 12 Początkowo planem Maryli Rodowicz nie było zrobienie kariery muzycznej. Po ukończeniu liceum została studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W młodości natomiast czynnie uprawiała lekkoatletykę. Trenowała skok w dal, sprint i biegi przez płotki. W 1959 r. zdobyła brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki na mistrzostwach Polski młodzików. Na zdjęciu w 1969 r. Źródło: Agencja FORUM Autor: Jan Morek udostępnij

"Archiwa TVP są pełne unikatowych materiałów z udziałem Maryli Rodowicz. Prace nad ich selekcją trwają od miesięcy" - zdradził z kolei drugi autor, Michał Bandurski.

"Na potrzeby realizacji filmu zgromadziliśmy ponad 1200 materiałów archiwalnych. We wrześniu skończymy zdjęcia do filmu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, widzowie zobaczą "Marylę" w Boże Narodzenie" - dodał producent, Paweł Gajewski.



Jak informowała wokalistka, w produkcji mają pojawić się wypowiedzi jej najbliższych, m.in. czeskiego producenta muzycznego i jednocześnie byłego narzeczonego Rodowicz, Františka Janečka, a także Daniela Olbrychskiego, z którym również była związana.