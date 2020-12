Maryla Rodowicz skończyła 75 lat. Życzenia od prezydenta i ministra kultury

"Jako najpopularniejsza piosenkarka w kraju stała się pani także jednym z ambasadorów naszej kultury na świecie, twarzą i głosem polskiej muzyki rozrywkowej" - napisał do Maryli Rodowicz w specjalnym liście gratulacyjnym prezydent Andrzej Duda. Życzenia z okazji 75. urodzin złożył gwieździe także wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Maryla Rodowicz skończyła 75 lat AKPA

We wtorek (8 grudnia) 75 lat skończyła Maryla Rodowicz.

Niekwestionowana królowa polskiej piosenki, nazywana ikoną estrady i stylu. Na scenie muzycznej obecna od początku lat 60., wylansowała nieśmiertelne przeboje, a do dziś jest punktem odniesienia.

Do najbardziej znanych utworów wokalistki należą m.in. "Małgośka", "Niech żyje bal", "Łatwopalni", "Jadą wozy kolorowe", "Wsiąść do pociągu", "Gaj" (z Markiem Grechutą), "Remedium", "Sing-sing" oraz "To już było".

"Szczególne miejsce w gronie najwybitniejszych osobowości polskiej estrady zapewnił Pani nie tylko pełen profesjonalizm każdego aspektu Pani występów, lecz nade wszystko wyjątkowy talent oraz autentyczne pragnienie dotarcia do słuchaczy, przeżywania wraz z nimi chwil zabawy i lirycznej zadumy" - napisał w liście gratulacyjnym do Maryli Rodowicz prezydent Andrzej Duda.

Podkreślił, że "jako najpopularniejsza piosenkarka w kraju stała się Pani także jednym z ambasadorów naszej kultury na świecie, twarzą i głosem polskiej muzyki rozrywkowej. To cenna zasługa dla naszej narodowej wspólnoty. Z serca za nią dziękuję".

"Z okazji jubileuszu urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, wciąż tej samej energii, kreatywności, pogody ducha i optymizmu, z jakimi podejmuje Pani wszelkie nowe wyzwania, satysfakcji z wyjątkowych dokonań artystycznych oraz możliwie szybkiego powrotu do Pani największej pasji i radości - do występów na żywo, do bezpośrednich spotkań z miłośnikami Pani twórczości" - napisał prezydent Duda.

Przypomniał on m.in. nie tylko dorobek muzyczny, ale także występy w teatrze, na małym i dużym ekranie, dziesiątki prestiżowych nagród i wyróżnień, udział w wielu przedsięwzięciach charytatywnych, inspirujące młodych muzyków wywiady i wspomnienia.

List z życzeniami skierował do Maryli Rodowicz także wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński. Całość została opublikowana na stronie resortu.

"W dniu urodzin niech mi będzie wolno złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, nieustającej energii i wszelkiej pomyślności. Proszę również przyjąć wyrazy najwyższego uznania dla dokonań na rzecz pomnażania różnorodnego bogactwa polskiej kultury" - napisał Gliński.



Przypomniał, że na początku kariera zawodowa Maryli Rodowicz biegła dwutorowo.

"Pierwszym sukcesom artystycznym towarzyszyły już bowiem imponujące osiągnięcia lekkoatletyczne. Jednak w rywalizacji ze sportem zwyciężyło, odziedziczone po przodkach i przekazane w tradycji rodzinnej, zamiłowanie do muzyki. Od tej pory nieprzerwanie, dzięki znakomitym warunkom wokalnym, pracowitości, uporowi i pasji święciła Pani triumfy na obu półkulach i na największych festiwalach - na czele z Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu i Międzynarodowym Festiwalem Piosenki w Sopocie. Swoimi występami dawała Pani otuchę, nadzieję, radość. Dzisiaj na Pani koncertach, w równym zachwycie i entuzjazmie, łączy się już kilka pokoleń wielbicieli" - napisał.

"Na swojej drodze artystycznej dane Pani było spotkać najwybitniejszych autorów tekstów, począwszy od Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Janusza Kofty oraz wspaniałych kompozytorów, jak Seweryn Krajewski, Katarzyna Gaertner, Stefan Rembowski, Romuald Lipko. Synergia tych talentów z Pani udziałem przełożyła się na powstanie wielkich przebojów, stanowiących źródło inspiracji dla innych twórców" - przypomniał minister.