Tupaczewski wysyła "Listy". Założyciel kabaretu OT.TO debiutuje. Zobacz klip "Dobra wróżka"

Znany z kabaretu OT.TO Wiesław Tupaczewski wydaje solowy album sygnowany własnym nazwiskiem. Płytę "Listy" zapowiada teledysk do piosenki "Dobra wróżka".

Tupaczewski na okładce płyty "Listy" /Justyna Gieleta /materiały prasowe

Album "Listy" to pierwszy muzyczny projekt Tupaczewskiego. Założyciel kabaretu OT.TO opisuje go jako "liryczny coming out poety skrywającego się pod maską kabareciarza".

Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Tupaczewskiego m.in. "List do ASM", "Fotografia" oraz, znane z wykonań z kabaretem OT.TO, "Tak długo jak ja" i "Dobra wróżka" nagrane w nowej odsłonie muzycznej.

Zestaw uzupełniają utwory innych autorów, z którymi artysta przyjaźnił się od lat np. "Ziarenko", "Dwa teatry" oraz "Z nim będziesz szczęśliwsza" Edwarda Stachury - z muzyką Tupaczewskiego i "Słynny niebieski prochowiec" Leonarda Cohena. Album dopełniają piosenki w autorskim przekładzie artysty: "Dzień św. Jerzego" (Djurdjevdan) Gorana Bregovica i "Miłość" (Lasko) Karela Kryla. Zamysłem nagrania tych utworów było oddanie słuchaczom wiernych oryginałom tłumaczeń.

Za całą produkcję i brzmienie albumu odpowiada wokalista i producent muzyczny - Kovalczyk (jest też autorem projektu okładki). W warstwie muzycznej Tupaczewskiemu towarzyszy dwoje młodych i uznanych instrumentalistów.

Na akordeonie gra Patryk Sztabiński - zaliczany do grona najwybitniejszych akordeonistów młodej generacji - który występował w wielu prestiżowych salach koncertowych na całym świecie, m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Na gitarze - Piotr Bogutyn, znany m. in. z współpracy z Justyną Steczkowską, Natalią Kukulską oraz Krzysztofem Cugowskim. W chórkach zaśpiewała Ewa Szlachcic.

Wideo Tupaczewski - Dobra wróżka

Teledysk do utworu "Dobra wróżka" powstał w pięknych wnętrzach zabytkowej Resursy w Żyrardowie. Za scenariusz i reżyserię odpowiada wspomniany Kovalczyk.

"Album urzeka spójnością, subtelnym klimatem, aranżacjami balansującymi zarówno pomiędzy elementami muzyki fado, flamenco, tango, jak i rytmami muzyki cygańskiej i bałkańskiej" - czytamy.