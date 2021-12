Wiersz nosi tytuł "All Eye Was Lookin 4" i według serwisu "TMZ" na jego bazie powstał słynny utwór Tupaca "All Eyez on Me". Rękopis datowany jest na 26 sierpnia 1995 roku (czyli rok przed śmiercią rapera). Do tej pory przechowywany był w prywatnej kolekcji.

Nie wiadomo, jak zachowa się w tej sytuacji tajemnicza adresatka, czyli Simi. Dwa lata temu, w podobnej sytuacji, Madonna apelowała o powstrzymanie sprzedaży listu, w którym Tupac wyjaśniał, dlaczego ją rzuca. W tamtym piśmie raper ujawnił, że romans może zagrozić jego karierze, bo on i Madonna należą do różnych ras. Po wystawieniu listu na aukcję gwiazda pop pozwała firmę aukcyjną Gotta Have It! Collectibles i byłą przyjaciółkę Darlene Lutz (to ona przekazała list na aukcję wraz kilkoma innymi rzeczami osobistymi piosenkarki). Sąd Apelacyjny stanu Nowy Jork orzekł jednak, że jej roszczenia są bezpodstawne.

Wiersz dla Simi został wystawiony w serwisie aukcyjnym Moments In Time. Jak można przeczytać w opisie tego serwisu - zajmuje się on sprzedażą "wyłącznie najwyższej jakości, oryginalnych autografów historycznych ze wszystkich dziedzin, jakie można znaleźć na świecie".

Tupac Shakur zmarł w Las Vegas 13 września 1996 roku, na skutek strzelaniny, do której doszło sześć dni wcześniej. Gdy czarne BMW, w którym jechał (jako pasażer) zatrzymało się na czerwonym świetle, z samochodem zrównał się biały Cadillac. Padło z niego 12 strzałów, 4 z nich dosięgły Shakura (w tym dwa trafiły w klatkę piersiową). Policja uznała, że to skutek porachunków gangsterskich.

