Tune z wsparciem fanów: Zobacz teledysk "Tu"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Tu" dowodzonej przez Kubę Krupskiego grupy Tune.

Adam Hajzer w teledysku "Tu" grupy Tune /

Zespół Tune powstał w 2008 roku w Łodzi z inicjatywy Adama Hajzera (gitary) i Leszka Swobody (bas, wokal), którzy do składu zaprosili Janusza Kowalskiego (akordeon, instrumenty klawiszowe), Wiktora Pogodę (perkusja) i wokalistę Kubę Krupskiego. Obecnie za Kowalskiego występuje gitarzysta i klawiszowiec Piotr Białek.

Grupa ma w dorobku płyty "Lucid Moments" (2011), "Identity" (2014) i "III", która do sprzedaży trafiła 1 grudnia 2017 r.

Formacja zdobyła szerszą popularność, występując w czwartej edycji "Must Be The Music" (zespół dotarł do finału, w którym znalazł się dzięki "dzikiej karcie" od fanów programu na Facebooku).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tune Confused

Teledysk do najnowszego singla "Tu" powstał dzięki zaangażowaniu przyjaciół i fanów zespołu skupionych na portalu Patronite.

Autorami nagrania są Adam Hajzer i Leszek Swoboda.