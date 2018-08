Tune w hołdzie dla Kory ("Krakowski Spleen")

Grupa Tune nagrała własną wersję przeboju "Krakowski Spleen" zespołu Maanam w hołdzie dla zmarłej pod koniec lipca Kory.

Grupa Tune nagrałą swoją wersję przeboju zespołu Maanam /Oficjalna strona zespołu

Kora była jedną z najważniejszych polskich wokalistek działających w muzyce rozrywkowej, ikoną polskiego rocka, autorką tekstów, producentką i osobowością telewizyjną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kora (1951-2018) Interia.tv

Reklama

Pochodzący z płyty "Nocny patrol" utwór "Krakowski spleen" stał się niemal znakiem rozpoznawczym zespołu Maanam (zwłaszcza fragment refrenu "Czekam na wiatr, co rozgoni / Ciemne skłębione zasłony..."). Piosenka doczekała się też swojej wersji angielskiej "City spleen", która znalazła się na płycie "Night patrol".

Teraz swoją wersję przygotowała grupa Tune.



"Słowami trudno wyrazić żal, jaki czujemy po odejściu Kory. Jesteśmy jej wychowankami. To dzięki niej uwierzyliśmy w naszą muzykę. To dzięki niej ciągle funkcjonujemy jako zespół. To ona zaszczepiła w nas chęć płynięcia pod prąd i podążania naszą własną muzyczną drogą. To dzięki niej jesteśmy kim jesteśmy. Nie potrafimy wyrazić naszej wdzięczności inaczej, niż właśnie tak. Niech jej muzyka żyje wiecznie. Mamy nadzieję, że nagrywając jej utwór do tego się przyczynimy. Najdroższa Koro, dziękujemy" - napisali muzycy.

Clip Tune Krakowski Spleen

Drogi Tune i Kory przecięły się w czwartej edycji telewizyjnego show "Must Be The Music" (2012), w którym wokalistka była jurorką. Zespół dotarł do finału.

"Bardzo mi się podobacie" - chwaliła wówczas Kora.



Zespół Tune powstał w 2008 roku w Łodzi z inicjatywy Adama Hajzera (gitary) i Leszka Swobody (bas, wokal), którzy do składu zaprosili Janusza Kowalskiego (akordeon, instrumenty klawiszowe), Wiktora Pogodę (perkusja) i wokalistę Kubę Krupskiego. Obecnie za Kowalskiego występuje Michał Chojecki.

Dotychczasowy dorobek to płyty "Lucid Moments" (2011), "Identity" (2014) i "3" z grudnia 2017 r.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tune Confused

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Confused" w serwisie Teksciory.pl!